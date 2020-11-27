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快閃開Live軒仔蒲頭　祖兒思鄉病發感觸落淚

2020-11-27 列印
■祖兒開live，張敬軒在浴室都立即「加入」。
■祖兒的新歌《東京人壽》MV出街。
■祖兒突然思鄉病發，在鏡頭前灑淚。
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　　容祖兒目前在內地工作，前晚她在社交網快閃開Live，首度獻唱新歌《東京人壽》，好友蔡卓妍、關智斌及泳兒等齊齊「入場」，最搞笑是連剛完成第四場紅館騷的張敬軒也蒲頭，更以濕髮浴袍Look與祖兒連線，並笑說：「我喺浴室落緊妝呀！」祖兒不禁發出魔性笑聲說：「好彩你有着衫！」笑爆一眾網友。其間全程素顏上陣的祖兒忽然驚覺自己黑眼圈頗深，即嘗試挑選適合濾鏡「過濾」素顏。當fans瘋狂留言表達思念時，祖兒即思鄉病發，感觸落淚，又喊又笑盡顯真性情！

　　此外，祖兒邀得台灣導演黃婕妤為新歌執導MV，畫面以陀螺貫穿夢境與現實。

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