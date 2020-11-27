被指醉駕 懶理官司拍外景好笑容 楊明無意戒酒：又唔係毒品

惹上官非嘅楊明近日忙拍TVB新劇《我家無難事》，日前就跟王君馨喺深水埗手藝市集拍足全日外景，拍完大半日文戲，再接住拍場飛撲兼碌樓梯戲，楊明瞓晒身力保男一位置，拍攝期間全程笑容滿面心情大好，惟獨問到月前被指醉駕炒車，會否見到酒就驚？他答得避忌：「點解呢？酒又唔係毒品。」 採訪：方騫平 攝影：張詠森



當日先拍一場飾演設計師的楊明，落市集探訪王君馨場口，因為現場人多攤檔多，足足拍咗成個下午，不過，楊明心情大靚，除咗同冇戴口罩嘅女fans合照外，仲耐心跟小演員對稿，不時又撩吓幕後吹水，睇吓手機，全程笑到見牙唔見眼。入黑後就同王君馨有場嗌交戲，他要飛撲碌落樓梯，就算有替身，楊明點都要親力親為碌兩嘢，執返個大特寫鏡頭尾彩，飛撲碌落樓梯動作拍足十幾次都冇怨言，反而愈拍愈High。



炒車撞歷史石牆感內疚



接受《頭條日報》記者訪問時，王君馨表示老公返咗紐約同家人過感恩節，冇鼻鼾聲下瞓得好舒服。楊明即帶點興奮地說：「佢真係好精神，而我直情有精神病，日日開兩組，外景完到廠景，呢期戒瞓覺。」提到楊明喺8月8日凌晨，在山頂發生炒車意外，事後他解釋因為忙同夜瞓，搞到揸車分咗神所致，問會否擔心再生意外？他即說：「唔會掛？都OK嘅，有時得返兩三個鐘頭瞓覺，我會喺公司瞓，帶備牙膏牙刷，好似宿營咁。」至於被控門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗以及不小心駕駛共3項控罪，楊明承認官司一日未解決個心都會哽住哽住，但一做嘢就會忘記，始終要入戲：「收到路政署回覆，有關矮欄、石牆、告示牌等維修費大概5000蚊，交通意外中撞毀咗80年歷史老牆當然有內疚，但自己真係唔想嘅，希望損毀程度可以彌補到，唔好有太大嘅破壞。」



醉駕係某啲媒體諗出嚟



問楊明今後會否見到酒就驚，要同酒劃清界線時？楊明反應好快，反問記者「點解呢？」記者說：「因為涉醉駕炒車。」他帶點尷尬，煞有介事道：「梗係唔會啦，酒又唔係毒品，而且件事進入咗法律程序唔方便講，件事（醉駕）都係某啲媒體聯想出嚟，佢哋聯想唔代表係事實，如果要問不如問我，因為今次係交通意外，會唔會同車劃清界線啦？但我會答唔會，因為揸車一唔小心就會有意外㗎啦，咁以後咪同好多嘢要劃清界線？」至於今次炒車意外對他有乜啟發？他說：「未有，暫時都係拍劇同睇劇本，等我靜落嚟時再諗吓。」



