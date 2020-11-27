  • 2020年11月27日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 周星馳陳玉娥新冠肺炎全民檢測修例風波

日報新聞 > 娛樂

被指醉駕 懶理官司拍外景好笑容 楊明無意戒酒：又唔係毒品

2020-11-27 列印
心情大靚 ■楊明拍外景時四萬咁口，全日都不停笑，心情大靚。
主動吹水 ■楊明唔使埋位就同工作人員吹水，工作人員大讚楊明冇架子，仲話頒個最受幕後歡迎獎畀佢。
笑到傻咗 ■戲內楊明同王君馨拍嗌交戲，戲外兩人打成一片，楊明仲笑到傻咗！
瞓身賣命 ■親力親為飛撲碌落樓梯，楊明拍足十幾次都冇怨言，撲完最後都要碌多兩級樓梯。
被指醉駕 懶理官司拍外景好笑容 楊明無意戒酒：又唔係毒品
耐心教戲 ■楊明好有耐性教小演員做戲。
撞毀文物 ■當日楊明座駕撞毀矮欄、石牆及告示牌，維修及行政費約為4,000多元。
扶住上車 ■本年8月8日凌晨，楊明在山頂炒車，車禍後需由兩名警員左右攙扶上救護車，再送往醫院治理。
下月提堂 ■面對三宗罪，楊明喺下月11日再提堂，而之前上庭時，女友莊思明有到場支持。
Previous Next

        惹上官非嘅楊明近日忙拍TVB新劇《我家無難事》，日前就跟王君馨喺深水埗手藝市集拍足全日外景，拍完大半日文戲，再接住拍場飛撲兼碌樓梯戲，楊明瞓晒身力保男一位置，拍攝期間全程笑容滿面心情大好，惟獨問到月前被指醉駕炒車，會否見到酒就驚？他答得避忌：「點解呢？酒又唔係毒品。」                         採訪：方騫平  攝影：張詠森

        當日先拍一場飾演設計師的楊明，落市集探訪王君馨場口，因為現場人多攤檔多，足足拍咗成個下午，不過，楊明心情大靚，除咗同冇戴口罩嘅女fans合照外，仲耐心跟小演員對稿，不時又撩吓幕後吹水，睇吓手機，全程笑到見牙唔見眼。入黑後就同王君馨有場嗌交戲，他要飛撲碌落樓梯，就算有替身，楊明點都要親力親為碌兩嘢，執返個大特寫鏡頭尾彩，飛撲碌落樓梯動作拍足十幾次都冇怨言，反而愈拍愈High。

炒車撞歷史石牆感內疚

  接受《頭條日報》記者訪問時，王君馨表示老公返咗紐約同家人過感恩節，冇鼻鼾聲下瞓得好舒服。楊明即帶點興奮地說：「佢真係好精神，而我直情有精神病，日日開兩組，外景完到廠景，呢期戒瞓覺。」提到楊明喺8月8日凌晨，在山頂發生炒車意外，事後他解釋因為忙同夜瞓，搞到揸車分咗神所致，問會否擔心再生意外？他即說：「唔會掛？都OK嘅，有時得返兩三個鐘頭瞓覺，我會喺公司瞓，帶備牙膏牙刷，好似宿營咁。」至於被控門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗以及不小心駕駛共3項控罪，楊明承認官司一日未解決個心都會哽住哽住，但一做嘢就會忘記，始終要入戲：「收到路政署回覆，有關矮欄、石牆、告示牌等維修費大概5000蚊，交通意外中撞毀咗80年歷史老牆當然有內疚，但自己真係唔想嘅，希望損毀程度可以彌補到，唔好有太大嘅破壞。」

醉駕係某啲媒體諗出嚟

  問楊明今後會否見到酒就驚，要同酒劃清界線時？楊明反應好快，反問記者「點解呢？」記者說：「因為涉醉駕炒車。」他帶點尷尬，煞有介事道：「梗係唔會啦，酒又唔係毒品，而且件事進入咗法律程序唔方便講，件事（醉駕）都係某啲媒體聯想出嚟，佢哋聯想唔代表係事實，如果要問不如問我，因為今次係交通意外，會唔會同車劃清界線啦？但我會答唔會，因為揸車一唔小心就會有意外㗎啦，咁以後咪同好多嘢要劃清界線？」至於今次炒車意外對他有乜啟發？他說：「未有，暫時都係拍劇同睇劇本，等我靜落嚟時再諗吓。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd