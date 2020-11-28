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Alicia翻唱BTS歌惹粉絲哄動

2020-11-28 列印
■Alicia Keys自彈自唱一小段BTS歌曲。
■V日前上載了聽Alicia歌曲的片段。
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　　美國天后Alicia Keys前日在網上分享翻唱紅透美國的韓團防彈少年團（BTS）歌曲《Life Goes On》的片段，她演唱前表示：「我估大家想不到我會唱這首歌，如果你識此曲，請告訴我。」片段一出即令BTS粉絲陷入瘋狂；BTS亦在網上回應：「很大的榮幸！」

　　事緣上周BTS成員V在網上上載了一邊聽Alicia的作品《Love Looks Better》，一邊隨節奏擺動的短片，Alicia都有轉發，並為BTS宣傳他們剛推出的新專輯《BE》。日前BTS憑首隻英文歌《Dynamite》入圍格林美最佳流行組合/團體，創K-Pop歷史。

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