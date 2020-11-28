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倪妮拍《拆彈2》圓警察夢　劉德華呻遭邱禮濤虐待

2020-11-28 列印
■倪妮與劉德華為《拆彈專家2》宣傳。
■劉德華與邱禮濤合作無間，但就笑言常被對方虐待。
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　　劉德華、倪妮主演電影《拆彈專家2》將於12月24日上映，昨日在中國金雞百花電影節舉辦一場別出心裁的「新品拆箱」發佈會。這次華仔飾演殘障拆彈專家，他坦言：「如果第二部不夠新，就不會拍。」

　　華仔與導演邱禮濤多次合作，被對方從《掃毒2》虐待到《拆彈2》，今次劇情講述華仔斷腳後，幾乎一半時間要戴義肢拍攝，從心理到身體模擬殘障人士。華仔與劉青雲在高温酷暑穿80斤防彈服，又在十幾層樓高的吊車拍攝，相當辛苦。

　　倪妮在該片圓警察夢，拍攝前努力健身並進行多次舉槍、開槍練習，拍攝時能單手舉起8斤重的槍；倪妮笑言拍攝結束後，發現自己兩邊手臂不一樣粗。

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