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與老婆好友歡聚感恩節　馮德倫左擁右抱好得戚

2020-11-28 列印
■馮德倫攬住舒淇與林熙蕾，個樣好得戚。
■舒淇與馮德倫相約好友，齊齊過感恩節。
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　　感恩節是一個合家歡聚的日子，馮德倫與太太舒淇、林熙蕾及一眾好友相約共度這個日子，享受火雞大餐。三人分別在社交網上載聚餐的相片，舒淇與林熙蕾素顏示人，馮德倫罕有放上與太太的甜蜜照，不過相中多了一位女士，他上載一張攬着太太和林熙蕾「一王兩后」的合照，舒淇與林熙蕾小鳥依人般依偎在馮德倫懷中，閉上雙眼的馮德倫扮作享受，一臉得戚模樣。

　　林熙蕾以英文留言笑馮德倫：「哈哈哈 應該要心存感激。」林熙蕾亦在其社交網分享快樂時刻及留言：「願你的生活美滿，不止在感恩節，而是來年的日子。」

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