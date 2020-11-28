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好友驚喜現身生日派對　李亞男太雀躍嚇親老公

2020-11-28 列印
■祖藍為大肚亞男慶生，認真甜蜜。
■亞男見到蔡少芬突然出現，開心到要祖藍提醒。
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　　王祖藍日前為大肚老婆李亞男舉行驚喜派對慶生，安排了好友蔡少芬、孫耀威及陳美詩等突然現身，而亞男看到一眾好友出現十分驚喜，由於表現得太雀躍，惹來祖藍打趣謂：「小心生咗個B出嚟！」

　　亞男事後表示當晚玩得很開心，「原本今年生日都係諗住一家人食餐飯就算，估唔到祖藍安排咗幾位好朋友嚟同我慶祝，我覺得好Sweet。（有乜生日願望）我希望所有人都身體健康啦。（第二位BB係咪就嚟出世？緊唔緊張？）都係期待啦，希望佢肥肥白白、健健康康、開開心心咁成長就OK。」

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