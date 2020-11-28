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隔17年再拍劇 男友來港解相思 Stephy恨同王子 拍住拖煲《男排》

2020-11-28 列印
■Stephy每次提到男友王子個樣笑得特別甜。
■Stephy開心男友有計劃來港，一解相思之苦。
■Stephy發覺最奇怪以往見到排球會衝過去打，但拍攝時竟好自覺是演員身份，除劇情需要冇掂過個波。
■Stephy希望劇集能推廣排球，令更多人跟她一樣喜愛這運動。
■Stephy今次更首度為劇集演唱主題曲《著地》，還負責填詞。
■Stephy最開心媽咪可以跟她一齊煲自己拍的劇。
■疫情令Stephy多了私人時間，她趁機再自學彈琴。
■Stephy讀書時熱愛打排球， 曾成為香港青年排球隊隊員。
■跟一班年青演員合作，Stephy笑言單是記名都有排記。
■肥仔將攞Stephy電話過程拍片放上網，引起不少迴響。
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        　　Stephy（鄧麗欣）相隔17年最近再拍劇，在ViuTV新劇《男排女將》飾演男排教練「蔣家瑜」，曾是香港青年排球隊隊員的她，不違言因愛排球而接拍，但亦因而覺得特別有壓力和期待，不過拍攝過程同一班後生仔拍攝十分愉快，仲他俾畀他們搞到在拍攝現場爆笑。雖然劇集因疫情影響一度要停拍，Stephy的其拍攝工作亦要煞停，但反而令她難得有機會同媽咪一齊煲自己作品，更坦承已有大半年冇見的男友王子（邱勝翊），有計劃台灣飛來港齊齊睇直播。

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Queenie Yu

髮型：Vince Pang 化妝：Cyrus [email protected] 1018

服裝：Zadig & [email protected]

Stuart Weitzman

        中一時已開始打排球的Stephy，曾是香港青年排球隊隊員，後來因入行而放棄排球夢想，但15年以領隊身份組隊參加排球丙組資格賽，就知她有幾愛排球。不過，最初Stephy接到《男排》邀請時，一度十五十六，「當然排球呢個題材已經非常高分，另一個考慮因素，就係因為我太鍾意排球，所以會對劇本嘅期待更加高，同埋我都會有擔心，好怕自己咁鍾意嘅一個題材，如果拍得唔好，假設個劇本唔夠好，我會唔會有遺憾呢！？」

  Stephy對上一次拍港劇已是03年拍TVB的《戀愛自由式》，她直言感覺相差好遠，「其實都幾得意，對上一部電視劇都係運動題材，講游水，但係嗰陣時游水題材唔係我叻嘅嘢，而今次係自己識，比較叻嘅嘢，嗰個感覺好唔同，同埋嗰陣時第一年入行就拍，未識得enjoy呢件事，其實好好玩，一班後生仔女，題材又熱血，見番佢哋（年青演員）好似睇番我以前咁，可能呢個世代嘅年青人比較早熟，佢哋好成熟，冇我哋嗰陣時出道咁傻吓傻吓，好單純乜都唔識。」

開心同媽咪齊煲劇

  講到同一班年青演員合作，Stephy笑言因一時間要記大量男仔，加上比較慢熱，要一段時間才能跟他們熟絡，「佢哋咁多個男仔，我又要記真實個名同埋戲裏面個名，真係花咗好多時間對番邊個係邊個，我都好明白人哋以前Cookies點樣記我哋，原來幾辛苦㗎！哈哈！拍咗一半佢哋開始夠膽撩我，知道佢哋終於唔驚啦！笑場係正常嘅，我哋呢個戲又比較輕鬆，譬如我哋成日笑Edan（呂爵安）講嘢講得好快唔清楚，開頭唔熟我都唔敢出聲，後尾都開始笑佢。」提到肥仔（梁業）煞科時問她攞電話，仲將過程拍片放上網引起好大迴響，她笑言唔明只得肥仔夠膽，「唔知肥仔有冇share畀佢哋，我覺得好搞笑，我其實冇乜所謂，大家拍完都係朋友，但係佢攞咗電話都冇搵過我，哈哈！」

  年初拍該劇期間，撞正疫情高峰一度要停拍，Stephy都擔心影響大家情緒不連戲，幸好大家都好專業，不過因疫情Stephy工作計劃都推到明年，反而因禍得福可以同媽咪一齊煲劇，「我好期待可以煲劇，尤其是我咁多冇喺香港拍電視劇，咁多年後終於可以喺電視煲吓自己劇。（好新鮮？）對於我媽咪嚟講都好新鮮。」講到男友王子，Stephy話對方一定會支持，「我諗上網睇到嘅，當然嚟到可以一齊睇會好啲。（係咪安排緊來港？）都有諗緊嘅睇吓咩時間最適合。（咁耐冇見會唔會留長啲時間？）都唔係我哋話事，隔離都要成個月，要咁長時間都要睇吓工作安排。」
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