內分泌失調令身形暴脹 周揚青P圖驚現恐怖手指

羅志祥舊愛、內地網紅周揚青身材一直好弗，她亦樂於在網上晒身材。周揚青4月與小豬分手後，她一度暴瘦至98磅，日前她在網上Po了一段短片，指自己的磅數已回升到110磅，片中可見她的確圓潤了不少。至於肥了的原因，周揚青解釋：「我胖了應該不是因為最近吃太多，因為我一直也都是吃這麼多，一定是因為我M晚了半個月內分泌紊亂了。」



另外，她又在網上放了多張谷胸照片，但就被發現手指離奇地似「異形」手指，十分驚嚇，看來時P圖出錯，有網民就笑言：「小拇指怎麼那麼短，修圖師大意了」、「下次別忘了P最後一根手指頭」。



