唔認榮升人妻大解放 何雁詩：未落到肚臍

何雁詩、麥長青等前晚出席《2020 AEG音樂排行榜頒獎禮》，何雁詩以中門大開連身短裙現身，被問是否婚後大解放？她笑言：「都未落到肚臍！（老公鄭俊弘檢視過裙子？）他沒有睇過，因為這次是我出席今年第一個頒獎禮，只是配合大會主題而穿得華麗些。」她指今年對自己來說變化很大，除了榮升人妻，近日的感恩節有別以往外出旅行，而是因疫情而留在家與家人一齊，反而是另一種享受。提到她煮飯給奶奶吃慶祝生日，何雁詩指對方很開心，還自評是廚藝有進步空間的賢妻。



此外，麥長青與友人投資的和牛店早前被淋紅油，隨即傳出退股，他親認其事指沒有蝕錢，但四個多月來做義工，又否認與淋紅油有關，更表示不會因此怕做生意。



