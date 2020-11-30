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廣邀好友網上玩啤牌　Eric Kwok逼老婆食豬脷

2020-11-30 列印
■Eric Kwok在網上開頻道，老婆一定要支持。
■葉佩雯輸咗被逼食豬脷。
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　　郭偉亮（Eric Kwok）與好友劉浩龍、谷德昭於YouTube開設新頻道《Round Table Poker》，每集邀請好友玩德州撲克，輸家要接受大懲罰吃最怕的食物。

　　預告中見Eric太太葉佩雯拎住豬脷食，十分不甘願，Eric受訪指自己玩德州撲克已有十幾年經驗，六、七年前已計劃在網上與大家分享，終在疫情下實行這個計劃。但預告中見葉佩雯食豬脷，他則要食最怕的榴槤，Eric笑說：「成條豬脷買返嚟，佢哋覺得好核突，其實食落去無乜嘢！好似鴨腎咁，係個樣核突！我就最怕食榴槤、納豆！」

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