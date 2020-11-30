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行紅氈被要求跳舞感尷尬　劉德華成女星集郵對象

2020-11-30 列印
■佟麗婭在網上晒成功與劉德華的合照。
■劉德華對着女主持邀舞，一臉尷尬。
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　　劉德華前晚亮相金雞百花電影節，成為不少人的集郵目標，其中內地女星佟麗婭在社交網分享集郵前的心路歷程，由不敢要合照，到鼓起勇氣並得到華仔同意，但是過程並不順利，她寫道：「我都凑過去了並且男神也同意……然後我們座位就沒面光了哈哈哈哈……然後光來了……男神也上台了！」幸好後來兩人都成功合照，佟麗婭也不忘分享合照，「洶湧人潮中，我追星成功！」另外，華仔在行紅地氈時發生了尷尬事，事緣女主持突要求華仔跳電影中的舞步時，最初他神情尷尬，但最終都有答應跳。

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