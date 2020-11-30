﻿爆胡鴻鈞主動傳短訊舊史 蔡思貝回味《踩過界II》被張振朗錫牙

三年前，蔡思貝憑《踩過界》哨牙「癲姐」一角擸走「最喜愛女角色」成功上位，最近播出嘅《踩過界II》中蔡思貝仍然為王浩信默默付出，又會同張振朗上演激烈牀戰。思貝有感而發，表示入行後遇到好多貴人，包括好朋友兼好拍檔張振朗，又有她的演戲啟蒙老師王浩信，兩人互相支持，當然仲有現役「好朋友」胡鴻鈞。思貝仲大爆當年胡鴻鈞點樣主動撩佢，胡生追女仔都幾Old School喎。



今年TVB台慶劇《踩過界II》及《使徒行者3》都由蔡思貝同張振朗拍住上，兩人在前者中有場飲大咗而發生嘅牀戲，好多身體接觸，男方仲會錫女方棚牙，思貝笑言：「振朗好怕醜會面紅，我反而叫佢唔使怕，我哋互相信任可以放開懷抱做到好多嘢。」



瘋狂讚好張振朗



一提張振朗，蔡思貝講到停唔到口，「我哋合作過好多套劇集，兩個人嘅經歷又好相同，會一齊喺演技上成長，好感恩生命中有呢個對手同朋友，特別喺低潮時，佢一直扶持我，係一種好幸福嘅事，如果拍住上奪視帝視后意義更大。」提到拍《踩過界》傳過緋聞的王浩信，蔡思貝答得避忌：「浩信係『戲癡』，當年我同振朗演技幼嫩，佢啟蒙我哋多啲，所以『三劍俠』個名係咁嚟。浩信教我哋『究竟演戲係乜嘢一回事？』『點樣去分析劇本？』同埋『如何做戲先入到觀眾心呢？」問到近來演技被讚是否跟王浩信有關？她即時否定：「唔係，係歷練，喺我生命上所有經歷，包括我吸收返嚟嘅所有靈感，身邊前輩、拍檔互相學習，絕對冇歸功一個人，我好好彩，同好多前輩合作過，好似張衛健、林峯、吳啟華、陳豪等，尤其同張衛健合作拍《大帥哥》令我拍爛手掌，佢嘅工作態度令我銘記於心，每日Keep住團火唔會放過每場戲。」



浩信被感動到喊



由被插演技到獲讚賞，思貝好開心，更爆王浩信讚她演技成熟咗：「佢話睇返Play Back，好多場戲都令佢感動到喊，即係我成功咗啦！」問到俾老師讚係咪好開心？她即更正：「我從來唔會叫佢做老師喎，佢純粹啟發我演戲，唔好將佢放大啦，佢唔係老我好多啫。」最後講到「好朋友」胡鴻鈞，「我哋係我初擔女一嘅劇集《衝線》時經已合作，當時佢係演office boy。」一提「好朋友」思貝即刻好放鬆仲笑住爆：「我拍電影《陀地驅魔人》時，收過佢message讚我做得好好，因為呢樣嘢我特別記得，我哋純粹係《衝線》碰過頭，點解佢無啦啦短訊我？跟住開始有合作，我哋係傾得埋嘅好朋友，佢好支持我，喺唱歌方面我都會問佢意見，佢會教我分析歌詞。」再問兩人關係，思貝答得熟練，「好朋友囉。」



採訪：方騫平 攝影：張詠森 髮型：kkingleeeeee



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