  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 娛樂

﻿Stay Home過聖誕

2020-12-01 列印
《愛美麗狂想曲》 myTV SUPER 頭炮原創劇《愛美麗狂想曲》，由李佳芯、陳豪、蕭正楠、陳瀅、楊詩敏（蝦頭）、曹永廉、譚凱琪、何廣沛等演出，是一套以女性為主的愛情喜劇。一班時下女性為追求幸福，在過程中雖然會遇到各種問題，但卻為追求屬於自己的幸福而奮鬥努力。多條感情線大膽新穎，有一段蕭正楠的疑幻似真Hehe情，又有蝦頭同曹永廉的歡場真愛，觀眾一定不能錯過！
《非凡三俠》 由張智霖、黃宗澤、周秀娜主演的《非凡三俠》，講述三個「人生失敗者」 - 一個生活沉悶的平凡女導遊LARA、一個怕死卻口硬的三流電影特技人陳龍、以及一個鬱鬱不得志的失意小說作家「Mr Key」，同時成為一宗女孩擄拐案的目擊者，無意中捲入一系列神秘案件，為求自保，三人百般不願聯手反擊，被迫走上英雄之路，卻活出了精采的第二人生！
最新韓劇《Mouse》 《Mouse》由韓國史上最年輕的演藝大賞得主李昇基，夥拍李熙峻、朴柱炫、景收真等主演。劇中講述正直的新人巡警鄭巴凜在遇上一位患有精神病的殺人魔後，性格開始有了轉變,雖然劇集仍在拍攝階段，相信有李昇基的演出，一定不能忽視，敬請期待！
《機動搜查隊404》日劇學院賞大贏家 今屆日劇學院賞由《機動搜查隊404》成為大贏家，囊括四大獎項包括最優秀作品獎、女配角獎、歌曲獎同劇本獎。劇集由星野源及綾野剛繼《雙面醫生2》再度合作，劇情講述現實中警視廳有3支機動搜查隊，今次就以因為警視廳改革而出現的架空臨時部隊「警視廳刑事部 第4機動搜查隊」為舞台，兩位主角作為拍檔代號為「404」，以機動力為唯一武器，「限時24小時內解決事件」，一集一單元，劇情絕對緊湊！
《雙祥見》 西遊記三師兄弟合體 《雙祥見》適逢聖誕節，兩位主持黎耀祥及阮兆祥邀請好友張衛健、麥長青共度佳節，一見到這個組合，自然就會回想起當年的《西遊記》。原來這次是張衛健、黎耀祥、麥長青三師兄弟於劇後廿多年來首次合體，機會十分難得。三人更於節目中大爆當年拍攝《西遊記》趣聞，以及被阮兆祥問到多條啜核問題，想知他們如何回應，記得留意《雙祥見》！
BBC Earth《雪國動物》 雖然香港聖誕不會下雪，不過一見到下雪就充滿着聖誕氣氛，BBC Earth 的《雪國動物》帶觀眾去到雪地，揭露自然野地裏的動物如何聰明準備及應付寒冬歲月，且以科學方法探討牠們行為的含義。
《MTV World Stage 2020》 世界各地歌手同你一齊過聖誕 MTV World Stage 是MTV旗下一個全球性的現場音樂表演節目，將來自世界各地不同類型的音樂藝人的表演呈現給觀眾。今年《MTV World Stage 2020》將於12月25日聖誕節舉行，香港觀眾可於myTV SUPER一同收看參與慶典，在家就能體驗全球最閃耀巨星音樂的機會，各位樂迷尖叫聲準備好未？
A League香港區播映權 繼先前宣佈奪得英格蘭足總盃、瑞超、荷甲之外，今次再下一城奪得澳洲職業足球聯賽(A League)香港區播映權。澳職12月底開始2020-21球季，myTV SUPER將設立專區，讓觀眾直播及點播重溫球賽，並備有三小時回看功能，球迷可以及時回看精采賽事，而部份賽事更提供粵語旁述。
《有玄就有機》預測牛年運程 《有玄就有機》由李丞責師傅及伍詠薇主持，以玄學角度出發，傾盡最潮最爆最貼身話題，新一年的來臨，當然要睇《有玄就有機》預測一下牛年運程。
《2020 MAMA》頒獎典禮 年度盛事 不容錯過 全球K-POP 迷熱切期待《2020 MAMA》（Mnet Asian Music Awards）即將線上登場，典禮將以NEW-TOPIA為主題，觀眾可於12月6日收看 tvN頻道(CH. 505)，直擊紅地氈盛況及頒獎典禮。消息指今屆《2020 MAMA》主持將會由宋仲基擔任，多個表演名單如防彈少年團、TWICE、SEVENTEEN、NCT、IZ*ONE、MAMAMOO、MONSTA X、GOT7都將登上今年MAMA舞台。
Previous Next

　　相信今年的聖誕新年假期，大家都避免去人多的地方，放假就不如留在家中看電視吧！myTV SUPER提供不同類型的節目給觀眾，總有一套適合你！

解碼器連2個App/網頁版 月費$148

App/網頁版 無合約 按月收費$98

2399-9666

www.mytvsuper.com/mytvgold

www.facebook.com/mytvsuper

www.instagram.com/mytvsuper

www.youtube.com/c/mytvsuper_official
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd