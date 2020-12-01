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UP10TION成員確診　韓偶像組合人人自危

2020-12-01 列印
■UP10TION成員Bit-to中招，惹來恐慌。
■CNBLUE已進行檢測及家居隔離。
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　　韓國組合UP10TION成員Bit-to昨日確診，其公司T.O.P Media透露Bit-to前日在結束行程後接到與一名確診者有密切接觸的通報，於是前往接受檢測，翌日呈陽性反應，UP10TION其他成員及工作人員已接受檢疫，組合的餘下行程將會取消。

　　由於UP10TION上周末曾在《音樂中心》及《人氣歌謠》兩個節目演出，同場包括多組偶像組合及歌手，因而掀起恐慌。其中FNC娛樂透露CNBLUE和SF9的澯熙已進行檢查並居家隔離。SM娛樂亦安排旗下歌手檢測，包括新女團aespa及NCT等。SBS宣佈取消《The Show》今日的直播，以免再播毒。

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