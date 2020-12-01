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蘇永康把握機會敍天倫

2020-12-01 列印
■蘇永康與太太帶囝囝去坐摩天輪。
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　　本港爆發第四波疫情，明日起全港中小學停課，同時收緊限聚令，星爸星媽趁新一輪限聚令殺到前，花心思「娛樂」子女。蘇永康在社交網上載陪老婆及三歲多兒子Jazz坐摩天輪的合照，他留言：「Jazz一起身話噚晚發夢坐完摩天輪！唯有食完飯飛車過嚟，買票排隊，保持社交距離，玩完即撇。」

　　而楊愛瑾就帶一對子女去公園「放電」；車婉婉亦趁剛過去的周日假期跟老公和囝囝「BBQ」去農莊玩，享受Family Day！

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