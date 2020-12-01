﻿《造星III》十強大熱起底 屋企開3所跳舞學校 ANSONBEAN有個猛料媽咪

ViuTV真人騷《全民造星III》剛進入40強階段，剛滿20歲個樣似韓仔、兼且唱得又跳得的ANSONBEAN（陳毅燊），每次出場都唔會令人失望，加上有份同花姐拍廣告，睇個勢絕對有機會殺入十強攞埋冠軍。《頭條》收到料，原來ANSONBEAN咁跳得，同佢有個猛料媽咪林佩佩有好大關係，據知ANSON媽除咗開3所舞蹈學校，仲提名過李珊珊同歐陽妙芝參加港姐，同好多圈中人都好鬼熟㗎！咁捧埋阿仔入行都好正路啫！



《造星III》參賽者中，ANSONBEAN由面試到前哨戰都相當亮眼，搞到花姐同兩個導師林二汶同彭秀慧，都畀佢冧到心心眼。除咗他有討好外形似足韓仔有對矇豬眼外，唱歌唔差之餘，最重要真係堅跳得，一睇就知舞蹈根柢好好，原來都係拜有個一樣好跳得的ANSON媽林佩佩所賜。



據知，自小學跳舞兼讀過演藝的ANSON媽，早在30幾年前已經開設舞蹈學校，主要教授Funky Dance。 現時在佐敦、灣仔和官塘都有分校，仲間間校舍都過萬呎，在呢個環境下ANSONBEAN又點會唔愛跳舞，所以他和細佬細細個已學跳舞，近年仲加入埋媽咪成立的舞團「Unikrew」四出表演。



ANSON媽圈中人脈廣



ANSON媽本身除了教跳舞開學校，旗下仲有演藝製作公司，本身都同好多圈中人好熟絡，96年及97年就先後提名過李珊珊和歐陽妙芝參加香港小姐，最終李珊珊成為冠軍，而歐陽妙芝亦成功打入最後五強。去年，ANSON媽公司仲有份幫張彥博演唱會《MORE 張彥博MUSIC 2019》編舞。18年曾志偉監製的電影《黃金兄弟》，亦有邀請ANSON媽去睇首映，就知ANSON媽在娛樂圈廣結人緣啦！



其實ANSONBEAN本身已是「Style International Management」旗下待出道藝人，身為日本名模水原希子、AngelaBaby、馮德倫、熊黛林和廖碧兒的同門師弟已經贏在起跑線，仲要有個咁多人脈咁猛料的媽咪，相信就算唔能夠成功在《造星III》奪冠，在娛樂圈紅都唔難囉！



撰文：杜淑霞



