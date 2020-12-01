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﻿與小S激咀歌迷High爆 蔡依林：我很久沒接吻

2020-12-01 列印
■Jolin的歌衫認真性感。
■小S突然咀Jolin，令台下High爆大叫。
■Jolin與小S一紅一黑勁歌熱舞，十分養眼。
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　　台灣天后蔡依林（Jolin）的《Ugly Beauty》高雄演唱會尾場，請來徐熙娣（小S）助陣。Jolin身穿鮮紅色「交叉乳貼」透視裝，配小S黑色深V連身高衩衣透銀色bra top，一黑一紅性感組合唱出《MR.Q》。唱至尾聲時小S突然咀Jolin，二人激吻近兩秒，歌迷隨即尖叫High爆，Jolin則只懂傻笑！由於她們咀得太用力，小S得知自己的口紅花了，作勢要強吻Jolin將口紅抹回來，嚇得Jolin隨即後退說：「因為我很久沒接吻。」接着小S自嘲說：「我也是！」爆笑全場。

　　在台上有說不完話題的小S，幽默爆料指Jolin心機重，她笑言：「她本來答應我說『姊，我可以穿外套、身材妳秀』，結果到今天才說『姊，我決定不穿外套了』！」小S表示自己11月初收到Jolin邀約，立刻答應合作，坦言非常欣賞Jolin，形容她是一位「悶騷的大藝術家」。
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