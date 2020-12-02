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着低胸婚紗拍廣告　李思欣要經老公過目

2020-12-02 列印
■李思欣尊重老公，平時少以性感示人。
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　　李思欣擔任美容代言人，昨日以多個造型拍攝廣告，包括泳衣、浴巾及低胸婚紗晚装等，她指老公范振鋒是保守派，穿的低胸婚紗也要經老公過目。由她結婚第一日開始，老公也叫她將裙抽高一點，她會尊重老公，選晚裝也不會超低胸。今次拍廣告最性感是穿一件頭露腰泳衣，她稱沒因為穿泳衣提高薪酬，但她甚少在眾多人面前穿泳衣影相，除非由老公揸機，今日她老公沒有來監場，為免分心她叫老公返屋企唞唞。

　　思欣表示在這個困境中做代言人份外開心，原本年初拍攝，因疫情延期，最開心是價錢不變。

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