  • 2020年12月2日 星期三
  • 18º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎有線新聞刺針汽油彈袁國勇

日報新聞 > 娛樂

「小飛俠」林燕玲老公疑出軌 傳暗撻落選港姐Phoebe

2020-12-02 列印
■林燕玲與老公一直表現恩愛，估不到傳出偷食傳聞。
■Phoebe曾參加港姐選舉。
Previous Next

　　現年42歲的前新聞主播「小飛俠」林燕玲17年與金融才俊葉浩文結婚後一直表現恩愛，今年4月更誕下兒子。不過近日卻傳出葉浩文疑暗撻落選港姐周依婷（Phoebe）10個多月，即是在林燕玲懷孕時發生。

　　26歲的Phoebe於13年曾參選港姐，有指葉浩文與Phoebe同於興證國際資產管理公司工作，是同事關係，今年1月，葉浩文邀請各部門同事搞卡拉OK活動，其間疑與Phoebe撻着；葉浩文10月底轉工，二人雖不再是同事，但仍不時過港島區約會Phoebe。對於丈夫疑出軌一事，有傳媒追問林燕玲，她沒有直接回應，只表示夫婦二人會溝通。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd