戲院劇場再關閉14日 ﻿劉德華《熱血》﻿﻿被迫煞停﻿

香港第四波疫情爆發未止，政府周一宣佈防疫措施再次收緊，全港遊樂場所及政府表演場地將於今日起關閉，戲院亦需關閉14日，這是繼3月及7月後的第三度關閉，本港電影業稍為回氣又再重創，剛上映《熱血合唱團》及《阿索的故事》被逼煞停。



劉德華主演的新片《熱血合唱團》上周四上映，導演關信輝收到戲院暫停消息，坦言感可惜，但沒人能預計未來，要活在當下。他指《熱》片來得不易，感恩看到它上映，多謝已到戲院支持的觀眾，望大家不要失去那份熱情和感動，他相信該片放映期還未完結。而劉德華另一部電影《拆彈專家2》原定12月24日聖誕檔上映，寰宇電影表示會留意疫情，以及政府相關措施，希望可以如期上映。



同樣上映中的新片《阿索的故事》女主角王菀之表示：「我哋套戲講人生有彎轉，我哋o依家要轉彎，咁咪轉彎先囉！」她指一定要以大家安全為先，明白疫情嚴峻才要關戲院，期待疫情好轉時重新上映，到時仍得到大家支持。原定明天上映的《逃獄兄弟》及《好好拍電影》暫時上映無期。由周國賢主演的《一秒拳王》昨晚放映五場優先場，影迷、觀眾一呼百應趁戲院暫停前率先睇，全數爆滿。



另外，演唱會和舞台劇同受影響，「風車草劇團」舞台劇《新聞小花的告白2白屋之夏》本在葵青劇院公演至12月8日，中途煞停唯有趁劇院關閉前，臨時加開昨午3時特別場，參演的梁祖堯在社交網透露早上7時已有人排隊撲飛，多謝觀眾支持。



楊千嬅12月底在紅館舉行六場25周年紀念演唱會，主辦單位特高娛樂製作在社交網表示會留意及再三評估疫情進展而作出適當應對措施。



