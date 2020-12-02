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《拆彈2》與偶像青雲合作　吳卓羲街頭喪跑無怨言

2020-12-02 列印
■吳卓羲大談拍《拆彈2》的辛苦。
■吳卓羲演青雲的助手，好開心可以與偶像合作。
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　　由劉青雲、劉德華主演的《拆彈專家2》上演一幕香港機鐵站反恐場面，出動過百臨時演員參演，並租用超過十數部警車、救護車、消防車等，場面逼真浩大。當中飾演「爆炸品處理課」警長的吳卓羲（Ron），身穿制服、長靴、戴上頭盔，更要在攝氏30度高溫下，在中環街頭拔足狂奔兼跨欄，Ron為了拍出完美效果，在鏡頭前不停來回喪跑多次，大汗疊細汗，依然毫無怨言。Ron表示：「我的體能即使應付不到，都要應付，最緊要拍出來靚！」

　　Ron又透露，在《拆彈專家2》中飾演劉青雲副手，他跟對方有不少對手戲，他提到：「上一集我跟華哥（劉德華）多對手戲，今次就跟青雲哥，我已經集齊了我好想合作的偶像。」

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