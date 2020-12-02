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﻿閃嫁全因社運遇催淚煙被拖實 莊韻澄讚破產老公 有畀家用靠得住

2020-12-02 列印
性感人妻 ■人妻莊韻澄晒半球性感迷人，笑說老公朝朝起身見到佢應該好開心、好幸福。
雙喜臨門 ■Dry足四年終於搵到真愛，莊韻澄一提老公即笑。佢亦希望出年年尾補擺婚宴，到時搞埋百日宴，講到咁白，咁大家明白未？
信會翻身 ■莊韻澄唔介意老公呂成忠破咗產，相信他幾年後會翻到身。
傷到入院 ■同張致恆啱啱分手時，Xenia壓力大到胃痛，原來膽石引致膽發炎，要入院做手術。
專心工作 ■因為要專心跟黃秋生做《大師班》，莊韻澄曾推搪同呂成忠拍拖。
曾經想死 ■莊韻澄喺節目《吃掉前男友》中爆喊，指喺記者口中得知前度多次出軌，飽受情傷。
兩子之父 ■張致恆同雯雯奉子成婚後，目前係兩子之父。
愛得癡纏 ■當日同張致恆愛得癡纏，一度蒙蔽了雙眼，原諒男友多次偷食。
憧憬成婚 ■同張致恆拍咗近4年拖，一度想開花結果，仲揀埋婚紗。
谷奶負荷 ■32E、24、35嘅莊韻澄身材冇得輸，佢最擔心將來做媽咪時谷奶會好辛苦。
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        曾經因為前度張致恆多次偷食，Hurt到幾乎想跳樓嘅莊韻澄（Xenia，前名莊端兒），於上月12日閃嫁拍拖僅兩個月嘅經理人呂成忠(Joe)，變身幸福人妻。對於老公被踢爆欠債纍纍兼破咗產，莊韻澄力撐老公靠得住：「佢叫我放心，承諾等佢處理好之後，會好好照顧我，我信佢會翻到身。」

莊韻澄改咗名後，真係好運齊來，Dry足四年終於搵到真愛，換上deep V噴血晚裝的莊韻澄接受《頭條日報》訪問時感受特別深：「喺工作上合作咗年幾，直至今年4月佢先對我表白，9月開始發展。」Xenia表示她一路拖，並用工作繁忙而推搪3次，「為咗想睇清楚呢個人，每次都話遲啲先啦，難得阿Joe每次都肯耐心等候。」

因為安全感而放心一齊

  觀察期間，莊韻澄會表露自己最差一面，如發脾氣，會好野蠻及唔化妝。但因為對方一次表現令Xenia好感動，即時心軟。「發生喺去年社運期間，佢真係好緊張我，覺得一個女仔喺出面做嘢會好危險，成日話『不如我嚟車你啦！就算喺條街有乜事，都係喺我架車啫，唔係你架車。』有次街頭真係遇上催淚彈，佢緊張到捉住我，好驚我會有乜意外，同平時認識嘅佢好唔同。」Xenia強調當時同唔係好熟，只係一齊做嘢，關係曖曖昧昧，「所以當時心諗『真係咁緊張咩？呢個男仔幾有責任感喎！至少有事時唔會掉低你走咗去先！』以前真係遇過呢類人，原來身邊有一個好驚你會受傷嘅人真係好有安全感，都想同呢個人拍拖囉，而且佢唔會口花花，個人好悶好內斂，咁就唔擔心會出軌。」

財政獨立拒幫老公還錢

  對於老公被爆破產，Xenia直認一早知。「合作時都知道佢破產，為乜破產就不便提，但我同老公財政獨立，佢還錢係佢嘅事，我係唔會幫佢還嘅，但佢嘅錢係我嘅錢，我嘅錢係我嘅錢，所以佢好慘㗎，啲錢全部落晒我袋，同埋佢喺呢個環境，每個月都有畀家用我，係個負責任嘅男人，到現時為止喺財政上我都未操心過。」至於前度張致恆老婆雯雯反擊莊韻澄數佢老公，不滿表示：「唔使提醒我老公係一個咩人！」莊韻澄笑言：「有啲嘢發生咗就發生咗，佢哋開心咪得囉，我諗佢哋相處咗咁耐，唔會唔知對方係咩人，當然佢好愛老公先至會咁講啦，畀着我都會咁做。」

採訪：方騫平

攝影：譚壹致

化妝、服裝、場地：Aplus make up & stylist

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