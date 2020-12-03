4歲囡囡合作畫畫做善事 ﻿劉倩婷﻿﻿正能量面對疫境﻿

慧妍雅集一直都有舉辦不同的慈善活動，繼今年4月捐贈2萬個口罩為有需要人士雪中送炭後，今個月又有最新慈善活動《Dream Big》，約40名慧妍會員製作並捐出畫作，畫作會設計成不同的用品作義賣，為慧妍雅集籌募慈善經費，用以支持與慧妍雅集慈善主題「用愛閃耀明天」相關之慈善項目。09年港姐冠軍、前慧妍會長劉倩婷（Sandy）就同4歲多的囡囡李仟辰（Eldora）為活動合作畫畫，Sandy表示：「囡囡遺傳咗爸爸嘅藝術細胞，好鍾意畫畫，大約兩年前一識執筆就開始畫㗎嘞！」撰文：何蔓琪



Sandy表示李丞責對傳統中國文化及藝術有研究，家中有唔少古董唐卡及字畫珍藏，令她對藝術文化的認識增進不少。知道囡囡喜歡畫畫會不時帶她參觀畫展：「其實阡辰嘅畫作經常喺藝術學校展示，早前亦有帶佢去朋友開設嘅畫廊參觀，囡囡亦好鍾意。今次囡囡Lead住我完成呢幅大閘蟹畫作，靈感係來自日常生活，佢知道媽咪鍾意食，畀我望梅止渴。」外界一直盛傳Sandy有喜，問到係咪因為懷有第二胎而要戒口？Sandy笑笑口冇否認：「要盡量少食啲囉！如果有好消息一定會通知大家！」



Sandy指早前疫情稍為緩和時，老公李丞責都有同囡囡仟辰一齊去行山，為求安全都有全程戴好口罩。面對新一波疫情來襲，Sandy都唔敢鬆懈：「之前都仲有約朋友，幾個家庭一齊玩，而家真係唔敢見太多人嘞！連私人聚會都盡量避免。」她又感謝老公帶好多正能量畀屋企：「抗疫疲勞一定會有，但最重要係可以共渡呢個難關，老公亦會畀好多正能量屋企。呢段時間就趁機會多陪伴家人，大家感情亦增進唔少。」



疫情經歷第四波，仟辰經常要留家上堂，「囡囡喺屋企嘅時間多咗，慶幸老公一直喺香港，可以兩個人分工，亦都有時間處理平時繁忙而未能處理嘅事情，盡量以正能量去面對，大家加油。」若疫情完結最想去邊度？以往一有時間就出國度假的Sandy指去邊都咁開心，最緊要一家人齊齊整整：「咩地方都想去，我哋鍾意瑞士、馬爾代夫、日本。」



