Sandy表示李丞責對傳統中國文化及藝術有研究，家中有唔少古董唐卡及字畫珍藏，令她對藝術文化的認識增進不少。知道囡囡喜歡畫畫會不時帶她參觀畫展：「其實阡辰嘅畫作經常喺藝術學校展示，早前亦有帶佢去朋友開設嘅畫廊參觀，囡囡亦好鍾意。今次囡囡Lead住我完成呢幅大閘蟹畫作，靈感係來自日常生活，佢知道媽咪鍾意食，畀我望梅止渴。」外界一直盛傳Sandy有喜，問到係咪因為懷有第二胎而要戒口？Sandy笑笑口冇否認：「要盡量少食啲囉！如果有好消息一定會通知大家！」
Sandy指早前疫情稍為緩和時，老公李丞責都有同囡囡仟辰一齊去行山，為求安全都有全程戴好口罩。面對新一波疫情來襲，Sandy都唔敢鬆懈：「之前都仲有約朋友，幾個家庭一齊玩，而家真係唔敢見太多人嘞！連私人聚會都盡量避免。」她又感謝老公帶好多正能量畀屋企：「抗疫疲勞一定會有，但最重要係可以共渡呢個難關，老公亦會畀好多正能量屋企。呢段時間就趁機會多陪伴家人，大家感情亦增進唔少。」
疫情經歷第四波，仟辰經常要留家上堂，「囡囡喺屋企嘅時間多咗，慶幸老公一直喺香港，可以兩個人分工，亦都有時間處理平時繁忙而未能處理嘅事情，盡量以正能量去面對，大家加油。」若疫情完結最想去邊度？以往一有時間就出國度假的Sandy指去邊都咁開心，最緊要一家人齊齊整整：「咩地方都想去，我哋鍾意瑞士、馬爾代夫、日本。」