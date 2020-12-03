﻿留千字遺書透露受情困 「狂野空姐」廖慧儀前男友墮樓亡

今屆落選港姐「狂野空姐」廖慧儀的27歲舊愛Sam，於10月被狠飛後一直情緒崩潰，昨晨在社交網暗示自尋短見後，被發現墮樓身亡。廖慧儀原定昨日出席無線《再見2020》記者會，她臨時以不適為由請假缺席，未知是否迴避傳媒追問舊愛身亡一事。



案發現場為油麻地文匯街與渡船街交界，昨晨七時許，警方接獲途人報案，指一名男子在大廈高處墮下，倒臥對開馬路中，送院不治。警方調查後，初步相信男子由文匯街一大廈天台墮下身亡。Sam的胞妹昨在社交網公佈哥哥死訊：「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」至於Sam在墮樓前曾在社交網以英文留言，大意謂：「感謝曾在人生旅途上幫助過我的人。再見！原諒我這樣做，兩個月來精神和身體上受盡折磨。」不少網民都留言叫他不要做儍事。



胞妹透露曾多次企跳



隨後Sam的妹妹亦發現胞兄手機的備忘錄中有千字遺書，文中主要剖白「失去了她」後的感情困擾，又控訴廖慧儀另結新歡，以無數大話隱暪他而與另一個人約會。Sam的妹妹亦透露胞兄有多次企跳，她與朋友亦幾番阻止Sam做儍事，而她雖已聯絡告知廖慧儀關於胞兄死訊，但未獲回覆。



廖曾言「日日玩跳樓」一語成讖



廖慧儀參選前與Sam經常在網上晒恩愛，今年10月，Sam突然自爆被狠飛，女方更刪除昔日的合照，其後有指廖慧儀撻着《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）而狠飛Sam，Sam極力箍煲，但廖慧儀則在社交網透露被人跟蹤及短訊轟炸，更指有人「日日都玩跳樓」。Sam曾在社交網公開點名警告Danny不要找他女友，事後Danny澄清與廖慧儀只是普通朋友，無意追求。昨日Sam死訊一出，大批網民在Danny社交網留言罵「殺人兇手」；記者昨日曾聯絡Danny，但他跟廖慧儀同樣沒有回覆。



24小時求助熱線︰



香港撒瑪利亞防止自殺會



熱線︰23892222



撒瑪利亞會熱線



（多種語言）︰28960000



生命熱線︰23820000



明愛向晴熱線：18288



東華三院芷若園熱線︰18281



醫院管理局精神健康專線



（24小時精神健康熱線諮詢服務）：24667350



本報記者 網上圖片