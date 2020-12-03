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﻿無線出招應對《造星III》 龔嘉欣牀戰羅天宇搶收視

2020-12-03 列印
■龔嘉欣笑言不覺得自己的新劇是打仗。
■無線推出貼地劇《香港愛情故事》，迎戰《造星III》。
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　　最近有報道指無線為應對來勢洶洶的ViuTV選秀節目《全民造星III》而作出變陣，下周一起將推出多個全新節目，包括《香港愛情故事》、《再見2020你還好嗎》等六個節目，昨日舉行啟動儀式。無線副總經理杜之克指今次六個節目橫跨一個月的安排，若說為友台變陣未免誇張一點，他們希望在疫情下可以為大家打氣。

　　無線臨陣改播的劇集《香港愛情故事》由龔嘉欣與羅天宇主演，嘉欣被問到新劇打仗會否有壓力？她笑言不覺得打仗，今次題材好新鮮，希望大家鍾意；她又直言與羅天宇在劇中的牀戲超過一半，與香港先生冠軍拍攝感到有艷福。
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