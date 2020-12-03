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﻿小栗旬水川麻美首封報知帝后

2020-12-03 列印
■小栗旬拍逾40部戲才首奪影帝。
■水川麻美憑《喜劇 愛妻物語》封影后。
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　　日本《第45屆報知電影賞》昨日公佈賽果，由男星小栗旬及星野源合演的新片《罪之聲》連掃三獎成大贏家，包括最佳電影、小栗旬奪最佳男主角、星野源奪最佳男配角。女星水川麻美憑着《喜劇 愛妻物語》封最佳女主角。影帝小栗旬及影后水川麻美，今次都是首次獲獎，小栗旬拍過逾40部電影，但今次才首次封帝，他笑言還以為自己會一直與獎項無緣。

　　最佳女配角由只得18歲的新人蒔田彩珠憑《早晨來了》獲得，該片由河瀨直美執導，她亦獲得最佳導演。熱爆日本的動畫《鬼滅之刃 無限列車》獲最佳動畫。
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