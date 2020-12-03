﻿宣佈為跨性別人士 愛倫比芝獲「老婆」力撐

曾演出電影《潛行凶間》及《Juno少女孕記》的33歲加拿大女星愛倫比芝（Ellen Page）6年前公開是同性戀者後，前晚她更在社交網撰長文宣佈成為跨性別人士，已改名為Elliot Page，不過未有透露是否已接受變性手術，其太太Emma Portner都十分支持他。他表示；「朋友們你好，我想跟大家分享我是跨性別人士，我的代詞是他或他們，我個名叫Elliot。」他已將社交帳戶的名字改為Elliot Page。歌手Miley Cyrus、「狼人」曉治積曼、視后柏翠茜亞雅琪、導演James Gunn等都在網上留言表示支持Elliot。



據指Elliot將會繼續演出正在拍攝的劇集《雨傘學院》第三季，他飾演擁有超能力的女小提琴家，而劇組無計畫將角色變性。