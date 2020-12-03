  • 2020年12月3日 星期四
  • 16º
  • 69%
熱門： 新冠肺炎限聚令婚禮方仲賢廖慧儀

日報新聞 > 娛樂

﻿《男排女將》Ian騷肌 粉絲留言「多露」多得

2020-12-03 列印
■Ian在劇中除衫騷肌，令一眾粉絲嘩嘩聲。
Previous Next

　　由MIRROR成員主演的ViuTV原創劇《男排女將》夠晒青春熱血，繼「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前在劇中半裸上陣拍攝沖涼場口後，陳卓賢（Ian）前晚「接力」騷肌，胸肌及腹肌盡現，令一眾fans睇到嘩嘩聲！Ian亦有在社交網站轉發劇照，並留言說：「守身如玉嘅我估唔到第一次拍劇就要挑戰咁大尺度，今次只係為角色做好，大家唔好郁d（啲）叫我露肉喇！」但fans瘋狂留言叫偶像「多露」多得！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd