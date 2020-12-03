﻿《男排女將》Ian騷肌 粉絲留言「多露」多得

中國外交部發言人趙立堅日前在個人社交網站發佈漫畫，譴責澳洲軍人屠殺阿富汗公民。事件引起外交風波，法國、紐西蘭相繼發聲，認為圖片與事實不符，中方的做法不符合國際外交的預期。在北京，外交部發言人華春瑩重申，涉事漫畫是根據澳洲國防部所確認的事實而創作，而不是憑空捏造，又批評澳方的回應難以令人信服當局會真心改善。 中國駐法國使館發言人則指，法國不去譴責虐殺平民的戰爭暴行，反而指責聲討暴行的人士「有偏見」、「令人反感」、「侮辱性」，這樣的表態令人反感，不禁讓人質疑發表這種言論的人到底是站在戰爭罪犯一邊，還是站在國際正義和人類良知一邊。

2020-12-03