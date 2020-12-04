新歌獲神秘老公勁讚 ﻿楊思琦﻿﻿事業心重想再出寫真﻿

現年42歲的楊思琦一直獨力撫養女兒楊卓穎，至去年自爆已於年中在美國秘嫁拍拖半年的圈外男友，兩人的愛情結晶品亦於今年2月出世！即使已為兩子之母，思琦在事業上仍有一團火，早前更為香港開電視的外購日劇《夏空》唱主題曲，「神秘老公」聽過都讚Good，她又直言想再出寫真，難道不怕老公詐型？思琦說：「上次都冇介意，仲讚，我哋底線差唔多。」



撰文：黎寶倫 攝影：李維隆 服裝：Per Me 化妝：jessicachan_makeup



髮型：Chris Cheng(IL COLPO) 場地：Lounge Hakuba



務求交出好作品，思琦今次特意找唱歌老師「補鐘」，更一改以往唱法，用中音演繹新曲《仲夏陽光》，連老公都開金口讚，「佢聽完個Rough版本，話同以前有啲唔同，以往我音頻比較高，今次用唔同聲線演繹好舒服、好有新鮮感，佢真係冇試過讚好聽、好得，所以我都好開心。（平時唔讚？）比較吝嗇讚人囉，希望佢以後自動自覺啦。」除了看過其參演的劇集，思琦老公也欣賞過她前年推出的處女寫真集《Miss Szeki 2018》，她續笑道：「佢喺重要時機都會讚。（打算再出寫真？）要努力Keep番個線條先，我都好想影，趁青春係要留呢啲靚相，將來畀仔女睇。」



談到生完第二胎最難是修身，至今距離目標尚欠7、8磅，思琦大呻：「好似俾人拉橫咗，要脹爆咁，但囝囝咁可愛係值得嘅！」提起約10個月大的細仔Kody，自言猶如「新手媽」的她即冧指囝囝實淨有力，仲好活潑周圍爬，勁得意，「疫情下多咗同仔女相處嘅時間，係一個好機會去捕捉一啲重要Moment，我日日都同囝囝影好多相，飲奶、瞓覺、自拍，咩都影。（追多個？）唔好喇，個身會爆炸，最重要冇咁多精力。（老公有幫手湊？）都有，但玩多，有餵吓奶。」至於何時公開丈夫身份？她稱待對方Ready先，不久將來吧！



