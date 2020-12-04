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佩服秦沛對演藝團火不滅 ﻿王浩信﻿﻿笑要學keep二頭肌﻿

2020-12-04 列印
■浩信認為演繹續集時，雖然有上次經驗，但一樣因怕難有突破而有壓力。
■同樣愛健身的浩信，身形向來keep得好fit。
■浩信跟張曦雯的感情戲，最難忘肯定是這場在雨中跳舞。
■劇中浩信跟Paul哥飾演兩師徒，因價值觀不同有不少衝突。
■再跟張振朗和蔡思貝合作，浩信覺得默契更勝從前。
■年屆76的Paul哥，仍堅持做健身，難怪浩信讚他keep到二頭肌。
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　　王浩信在劇集《踩過界II》中再度飾演「盲俠」大律師，他承認壓力來自令觀眾覺得有突破，不過今次遇上好多好拍檔，除了跟演同樣是視障人士的師妹張曦雯談情外，與難得拍劇的秦沛（Paul哥）亦有不少對手戲，有機會偷師之餘，仲感受到Paul哥70年來對演藝工作那團火依然旺盛，更指笑Paul哥連身形及二頭肌一樣keep到，絕對是他奮鬥的目標及榜樣。 撰文：杜淑霞

攝影：譚壹致 髮型：Sue Cheung @Hair Corner 服裝：SANDRO HOMME

　　今次是浩信跟張曦雯初次合作，未開拍前他已感受到新拍檔好掂，「大家一齊上學扮視障人士嘅堂，佢好聰明，o依家啲90後都好聰明，可能大家食嗰啲奶粉有關，哈哈！大家追求演出感覺都好一致，其實佢個角色唔易演，但係佢都拿揑得好好。」

　　浩信最開心繼電影《催眠裁決》後，能夠再跟Paul哥合作，「可能因為喺電影大家接觸過，佢喺現場提供咗好輕鬆嘅感覺畀大家去創作，反而個壓力係嚟自今次係一個續集，你點樣再畀一啲唔同嘅嘢觀眾睇呢！？」雖然劇內他跟Paul哥兩師徒火藥味濃，但劇外卻無所不談，「好想請佢食飯㗎！佢唔畀我哋請仲請番轉頭，好照顧大家。佢去到今時今日仲做緊Gym，疫情都喺酒店房攞住個啞鈴舉嘢，仲叫我鍊吓佢個二頭肌！（向佢學習？）當然我係要向佢學習。最難得佢70年都keep住嗰團火，好似keep住個二頭肌一樣，等佢唔好墮。（係咪目標？）我都鍾意㗎！但好難講嘅我好微小，睇個天想擺你喺邊，不過我會盡力。」

　　講到有否信心憑《踩過界II》及《反黑路人甲》再奪視帝，他說：「有啲啦！好難講，但係想《反黑》多啲獎項，因為喜劇係我最鍾意嘅類型，終於拍到，而喜劇好似喺獎項禮唔掛勾咁，但係今次喺大家心目中有啲印象，梗係希望年尾成個團隊可以有啲鼓勵。」

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