奚夢瑤突晒四吋事業線 稱未有向何猷君備案

內地時尚雜誌前晚舉行「時尚盛典」大型活動，過百紅星名人應邀亮相，人氣女星包括佘詩曼、劉詩詩、倪妮、奚夢瑤等盛裝現身。劉詩詩和倪妮結伴行紅地氈接受訪問時相視而笑，盡顯默契。



何猷君的超模太太奚夢瑤產後一年仍保持弗爆身形，前晚她以性感打扮出席活動，身穿低胸貼身裙的她大騷四吋事業線，十分養眼。司儀問她穿得那麼性感，會否被何猷君詐型？她笑說：「今天還沒有備案，其實還好，他還是蠻尊重我的。」不過提到早前拍攝內地節目《幸福三重奏》，奚夢瑤因老公猷君不讓她穿緊身褲，要換上鬆身褲拍攝，她解釋是因為在山上濕氣比較大，加上在樸實環境，毋須穿得性感。



