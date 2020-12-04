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錢國偉下周二喪禮　親友須分批入場

2020-12-04 列印
■錢國偉病逝，其妻昨公佈喪禮詳情。
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　　前無線監製錢國偉10月27日因胰臟癌病逝，終年59歲，遺孀陳宛蔚及家屬昨日公佈喪禮安排，下周二（8日）在沙田大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，讓至親友好親臨致祭，翌日出殯，喪禮將以佛教形式進行，完成大殮儀式後，靈柩奉移到大圍富山火葬場火化。大會鑑於疫情關係，特別安排親友分批相隔10分鐘進場致祭，並須遵守防疫規例配戴口罩進場，有病徵者將不予招待。其中8日舉行「佛事法會」及9日舉行「辭靈禮」將閉門進行，已通知在該時段出席者須準時列席，逾時不候。

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