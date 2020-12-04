私底下勁老友助拍衝突戲 ﻿顧定軒陳卓賢﻿﻿打交唔留力﻿

顧定軒（Zeno）陳卓賢（Ian）最近在ViuTV劇《男排女將》首度合作，他們跟劇中演的排球員「King」和「魚仔」都有不少相似地方。劇中他們經常有衝突，但私底下他們勁老友，反而有助拍打交戲可唔留力，而本身曾是排球港隊成員的 Ian，更直言拍劇比做運動時更困難。講到最近參加《全民造星III》， Zeno認為是個難得經驗，自認跳舞唔掂的他更獲 Ian即場過料。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



服裝：initial fashion(Ian)、 J uniqlo(Zeno) 場地：Nutshell Hong Kong



劇中Zeno演的「King」為成立排球隊相當瞓身，現實中Zeno中學時都試過，可惜唔成功，「但係真係冇諗過拍劇可以幫我圓咗個夢，完成咗一個遺憾或者缺口。」至於Ian的排球生涯同飾演的「魚仔」一樣被天份所累，「同『魚仔』幾似會走精面，反而係後期先至更加努力，我記得第一次選青年隊落選咗之後先開始更加努力。」



兩人都承認好彩夠friend先拍得衝突戲夠逼真，最難忘兩人大打出手，Zeno說：「我哋傾咗唔留力㗎啦！（Ian：要10幾人拉開我哋）如果我哋就住就好核突，側邊啲人覺得你哋真係好想打，掹住我哋個力好大，其實我哋係傷害咗身邊嘅人。」Ian補充，「哈哈！肥仔喺後面秤住我，佢揭高件衫畀我睇，成個肚都紅晒，因為佢秤住我嘅時候我掙扎。」曾經是排球港隊成員的Ian，直言今次扮演球員反而更加辛苦，「喺場內場外都辛苦咗，首先場外，以前做嗰啲體力都係for打排球嘅能力去做，但係為套劇做gym完全係為咗身形，又要配合飲食，以前食嘢都唔會控制得咁嚴謹，今次真係好地獄式；至於場內有樣嘢難，以前係為攞分同贏比賽，打咗10幾年都係人哋攔網點避開得分，但拍嗰時人哋攔網要特登俾佢攔到，打落去隻手度。同埋拍劇唔會畀時間熱身，朝早6點開機就直接打，嗰陣時又凍，以前受傷啲舊患就會出番晒嚟。」



講到最近參加《全民造星III》， Zeno承認因自信不足反想藉着比賽磨練，現在連最弱的跳舞也有進步，「其實你夠信心，你enjoy人哋睇到唔覺得尷尬就得，已經叫贏咗。」當年參加《造星》跳舞同樣唔掂的Ian亦認同，有自信及花時間練習最重要。



