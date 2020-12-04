為抗疫子女留家學習 陳豪讚老婆招數盡出

陳豪為保健產品擔任代言人，昨日出席活動時，一影完相立即戴回口罩，他說這個時候比較緊張。對於違反「限聚令」及「口罩令」的定額罰款提高至一萬元，問到罰款是否苛刻？陳豪認為每個個案不同，但提高罰款有阻嚇作用，出發點是好。



陳豪指家中三個小朋友對防疫意識好強，因一早已灌輸防疫知識。今年聖誕節他們會減少出外，主要是家人聚會，太太甚麼招數也會用，之前在廳露營，近日佈置聖誕樹小朋友好開心，他們會準備禮物，大仔今天生日，兒子說想要錢及禮物，但陳豪笑言要他兩者選其一，暫時未有答案。由於家中只有他懂中文，所以他一直負責教小朋友的中文，但最近他拍劇沒有時間，太太要做埋中文老師頗吃力。



