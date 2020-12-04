﻿被二汶踢走 巴打罷睇《造星III》「翻版石原」Christine歌手夢未碎

ViuTV選秀真人騷《全民造星III》正播得如火如荼，首輪分組對決於上周結束，深得男工作人員及巴打歡心、有「港版石原聰美」之稱的44吋長腿鄭嘉欣（Christine）被導師二汶Foul出局，惹來全城哀號，支持者在討論區表達不滿，聲言罷睇，甚至燒at17啲碟！事後Christine爆喊嗌不捨，她接受《頭條日報》記者訪問時表示絕不就此放棄歌手夢：「公司有同我傾，可能會出歌，而家都多咗好多廣告。」



《全民造星III》自開播以來掀起不少話題，上周40強揭盅後，好多網民都戥被Foul出局的參賽者唔抵，當中巴打們最不捨的是身高178cm的「港版石原聰美」鄭嘉欣！有粉絲在討論區留言稱嬲到「差啲掉爛部電視」，又揚言罷睇《造星III》，甚至傳有男工作人員衝入房向監製花姐（黃慧君）求情，對此Christine表示：「多謝網民戥我唔抵，但我覺得導師有自己嘅考量，留得低嘅隊員都一定有佢哋過人之處，希望佢哋加油，我都會加油！」



衰冇自信



至於比賽中輸啲乜？模特兒出身的Christine坦認缺乏自信，以至未能展現出自己的獨特性。談到10多年後重拾跳舞，要短時間內趕上大家的進度，Christine亦倍感壓力而數度爆喊，幸得戰友們指導，「Alan、陳葦璇都係出道好耐嘅歌手，喺佢哋身上吸收到好多唔同嘅經驗，參加比賽最緊要挑戰同超越自己，去到呢個階段已經當自己贏咗，無論心態、技能都提升好多。」由細夢想當歌手的她又謂勢必踩入樂壇，「我一定唔會放棄，呢個夢想已經堅持咗好耐，完咗比賽反而先係啱啱開始。」



接受批評



對於被恨批是「花瓶」，Christine坦言外界對靚的既定印象是「乜都唔識、唔使點做」，但自己好畀心機去洗脫這個印象，亦一直有跟老師學唱歌。不過，當問到揀樣靚身材正定跳唱了得？她還是搞笑稱：「樣靚身材正，因為唱歌跳舞可以靠後天！」所謂樹大招風，有人歡喜的同時亦有Haters，提到石原粉絲轟她有辱女神兼哨牙，Christine自問不似神級的石原，也不敢跟對方比較，「睇到評論都係鬧嘅，有少少唔開心，但做得公眾人物就一定有好多唔同聲音，我會接受，可能某啲角度有少少哨牙，希望大家快啲睇到我真人啦，真人好啲，哈哈。」



撰文：黎寶倫 攝影：張詠森