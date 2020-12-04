  • 2020年12月4日 星期五
  • 16º
  • 64%
熱門： 黎智英新冠肺炎周庭快必張祺忠

日報新聞 > 娛樂

﻿被二汶踢走　巴打罷睇《造星III》「翻版石原」Christine歌手夢未碎

2020-12-04 列印
圓歌手夢 ■27歲的Christine是太陽娛樂旗下藝人，她透露正跟公司洽談出歌事宜。
自認咪霸 ■由細熱愛唱歌的Christine鍾意唱K，仲成日搶咪，又會喺浴室唱一、兩個鐘。
不捨隊友 ■雖然獲安排入「雜牌軍組」，但Christine指留低的隊員都好好，很不捨一齊拼搏的隊友。
女仔輸蝕 ■Christine覺得監製、導師們較喜歡男仔，但後段也開始對女參賽者改觀，故不存在偏心情況。
石原聰美
網民哀號 ■不少巴打戥被淘汰的Christine唔抵，有人表示從此罷睇《造星III》，甚至要燒晒at17啲碟。
﻿被二汶踢走　巴打罷睇《造星III》「翻版石原」Christine歌手夢未碎
﻿被二汶踢走　巴打罷睇《造星III》「翻版石原」Christine歌手夢未碎
參演網劇 ■Christine早前於處女作《把砒霜留給自己》之單元《水底三十尺》中，飾演金融界OL兼小肥女友。
長腿高妹 ■小學6年班已超過1.6米的Christine自爆18歲先拍拖，初戀男友矮自己半個頭，目前單身的她盼覓得差不多高的對象。
肉酸哨牙 ■被酸民嘲哨牙的Christine直言不敢看節目中的訪問片，皆因一直想箍牙的她都覺得肉酸。
不做花瓶 ■樣靚身材正的Christine表示會努力增值自己，洗脫「花瓶」形象。
Previous Next

        ViuTV選秀真人騷《全民造星III》正播得如火如荼，首輪分組對決於上周結束，深得男工作人員及巴打歡心、有「港版石原聰美」之稱的44吋長腿鄭嘉欣（Christine）被導師二汶Foul出局，惹來全城哀號，支持者在討論區表達不滿，聲言罷睇，甚至燒at17啲碟！事後Christine爆喊嗌不捨，她接受《頭條日報》記者訪問時表示絕不就此放棄歌手夢：「公司有同我傾，可能會出歌，而家都多咗好多廣告。」

《全民造星III》自開播以來掀起不少話題，上周40強揭盅後，好多網民都戥被Foul出局的參賽者唔抵，當中巴打們最不捨的是身高178cm的「港版石原聰美」鄭嘉欣！有粉絲在討論區留言稱嬲到「差啲掉爛部電視」，又揚言罷睇《造星III》，甚至傳有男工作人員衝入房向監製花姐（黃慧君）求情，對此Christine表示：「多謝網民戥我唔抵，但我覺得導師有自己嘅考量，留得低嘅隊員都一定有佢哋過人之處，希望佢哋加油，我都會加油！」

衰冇自信

  至於比賽中輸啲乜？模特兒出身的Christine坦認缺乏自信，以至未能展現出自己的獨特性。談到10多年後重拾跳舞，要短時間內趕上大家的進度，Christine亦倍感壓力而數度爆喊，幸得戰友們指導，「Alan、陳葦璇都係出道好耐嘅歌手，喺佢哋身上吸收到好多唔同嘅經驗，參加比賽最緊要挑戰同超越自己，去到呢個階段已經當自己贏咗，無論心態、技能都提升好多。」由細夢想當歌手的她又謂勢必踩入樂壇，「我一定唔會放棄，呢個夢想已經堅持咗好耐，完咗比賽反而先係啱啱開始。」

接受批評

  對於被恨批是「花瓶」，Christine坦言外界對靚的既定印象是「乜都唔識、唔使點做」，但自己好畀心機去洗脫這個印象，亦一直有跟老師學唱歌。不過，當問到揀樣靚身材正定跳唱了得？她還是搞笑稱：「樣靚身材正，因為唱歌跳舞可以靠後天！」所謂樹大招風，有人歡喜的同時亦有Haters，提到石原粉絲轟她有辱女神兼哨牙，Christine自問不似神級的石原，也不敢跟對方比較，「睇到評論都係鬧嘅，有少少唔開心，但做得公眾人物就一定有好多唔同聲音，我會接受，可能某啲角度有少少哨牙，希望大家快啲睇到我真人啦，真人好啲，哈哈。」

撰文：黎寶倫　攝影：張詠森
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd