  • 2020年12月5日 星期六
  • 19º
  • 56%
熱門： 新冠肺炎張敬軒周梓樂流亡許智峯

日報新聞 > 娛樂

余香凝放婚照回味幸福一天

2020-12-05 列印
■余香凝上載婚紗照，再回味結婚的甜蜜。
Previous Next

　　余香凝（Jennifer）上月與圈外人陸政渡（Tim）結婚，不過兩人因疫情關係未能到外地度蜜月，故婚後繼續工作。新手人妻Jennifer閒時就和老公過二人世界，早前她就在老公教導下學習打高爾夫球，兩夫妻又一起出海釣魚。Jennifer昨日在社交網分享結婚當日的相片，回味當時的幸福心情，她留言：「穿婚紗工作真的試過很多很多次，但是我相信這一天，一定是我這一輩子穿婚紗穿得最美麗的一天。」不過Jennifer分享的相片不是獨照，就是和姊妹團的合照，繼續收埋老公Tim，避免讓他曝光。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd