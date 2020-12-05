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蕭正楠隔離唔寂寞 孖老婆好友玩視像通話

2020-12-05 列印
■蕭正楠正在隔離檢疫，與黃翠如、唐詩詠及C君視像通話。
■阿蕭和黃翠如要強制分開14日，二人連日都隔空傳情。
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　　蕭正楠早前在一間食肆拍攝節目，後來該食肆有人確診新冠肺炎，阿蕭因而被列為緊密接觸者，目前正接受強制隔離檢疫。

　　阿蕭和太太黃翠如連日都在社交網隔空傳情，這日兩人就和好友唐詩詠、C君一起視像通話，翠如在社交網分享相片，見到翠如正在食飯、阿蕭一臉興𡚒、詩詠就在開工，反而C君邊聊天邊打機，見C君的身形似乎脹爆不少，不過C君太太黃天頤就更介意老公憔悴的樣子，她轉發翠如的照片時，就用遊戲機手掣圖案遮住C君樣子，又留言︰「蕭禁中的一晚。有人個樣好癲吓，我幫佢遮番。」

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