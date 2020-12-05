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產後復工搵奶粉錢　倪晨曦避炎不辦百日宴

2020-12-05 列印
■倪晨曦獲大會送蛋糕賀囝囝滿月。
■倪晨曦呻湊仔真係好辛苦。
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　　倪晨曦（Elva）上月2日誕下兒子Virgrl，產後的Elva昨日首度開工拍廣告，大會送上蛋糕為她慶祝兒子滿月。Elva以一身綠色西裝現身，仍未完全修身。

　　新手媽媽Elva表示已習慣兒子的喊聲，只要稍有聲音，便會即刻起身，又爆產後出院全日沒有睡覺好辛苦，原本陪月員返半日工，但發現不可行，於是要求對方返24小時，Elva坦言現正餵母乳會感到胸部脹痛，感受到母親之苦。由於疫情持續，Elva不會為兒子舉辦百日宴，雖然好多人想探望兒子，但不想有人來家中，就算老爺和奶奶探望孫仔也要做足防疫措施。她說：「我工作後回家，都會沖涼、換衫後，先會抱兒子。」

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