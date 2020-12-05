新手媽媽Elva表示已習慣兒子的喊聲，只要稍有聲音，便會即刻起身，又爆產後出院全日沒有睡覺好辛苦，原本陪月員返半日工，但發現不可行，於是要求對方返24小時，Elva坦言現正餵母乳會感到胸部脹痛，感受到母親之苦。由於疫情持續，Elva不會為兒子舉辦百日宴，雖然好多人想探望兒子，但不想有人來家中，就算老爺和奶奶探望孫仔也要做足防疫措施。她說：「我工作後回家，都會沖涼、換衫後，先會抱兒子。」
產後復工搵奶粉錢 倪晨曦避炎不辦百日宴
新手媽媽Elva表示已習慣兒子的喊聲，只要稍有聲音，便會即刻起身，又爆產後出院全日沒有睡覺好辛苦，原本陪月員返半日工，但發現不可行，於是要求對方返24小時，Elva坦言現正餵母乳會感到胸部脹痛，感受到母親之苦。由於疫情持續，Elva不會為兒子舉辦百日宴，雖然好多人想探望兒子，但不想有人來家中，就算老爺和奶奶探望孫仔也要做足防疫措施。她說：「我工作後回家，都會沖涼、換衫後，先會抱兒子。」
不同日子睇騷 分佈兩區域 紅館演唱會四觀眾確診 軒仔檢測呈陰性
本港疫情停不了，四名確診患者曾於不同日子到紅館觀賞歌手張敬軒演唱會，令人擔心會否爆發「紅館群組」。衞生防護中心表示，暫時未能確定感染是否與演唱會有關，建議工作人員及表演者接受檢測，場地亦要進行大清洗。...
2020-12-05
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外交部反對無端打壓中企 中芯中海油被美列黑名單
中美商貿矛盾持續緊張，美國國防部正式將四間中資企業列入與解放軍有連繫的黑名單之中，包括中國晶片製造商中芯國際、中國海洋石油、中國國際工程諮詢公司以及中國建設科技有限公司。中海油指，正綜合評估被列入黑名...
2020-12-05
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AMC院線斥犧牲他人利益 華納新片戲院串流同步上映
電影史上罕見電影與串流平台同步上映，華納兄弟（Warner Bros.）於加利福尼亞州時間周四公佈，公司接下來十七套電影會同步在影院及串流平台HBO Max上架一個月，事件震撼電影業。華納解釋混合模式是對新冠肺炎大流行的戰略回應，不過美國大型連鎖戲院AMC對此不滿，批評華納犧牲他人利益來補貼串流平台，表示會與華納展開對話。 這次受影響的電影除早前已表示會於年底上映同時在HBO Max上架的《神奇女俠1984》外，還包括《湯姆與傑瑞》、《哥斯拉與金剛》、《真人快打》、《自殺小隊》和《黑客帝國4》等在內的十七部電影。 混合模式暫定只適用於在二○二一年上畫的新片，華納發言人指：「...
2020-12-05
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長沙灣弦雅385萬入場
長沙灣近年有多個新盤排隊出籠，當中由佳兆業集團及宏達投資合作發展的弦雅，主打迷你戶型，項目近日公佈首批30伙價單，開放戶折實385.13萬入場，最快於下周推售。 佳兆業海外集團客戶及營銷部助理總經理王...
2020-12-05
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海油中芯遭封殺 恒指反覆升107點
美國將中海油（883）母企及中芯國際（981）等四華企列入黑名單，投資者憂慮中美關係可能轉差，拖累恒指高開後一度倒跌，及至10天線（26639）出現支持後緩步回升，最後更以全日高位收市，升107點，報...
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首場允英超迷入場 天才伏魔贈慶
今晚韋斯咸主場對曼聯是英超自三月以來首場有球迷入場的賽事，前者絕不能讓球迷失望。乘紅魔有下周二歐聯作客RB萊比錫的出線生死戰這後顧之憂，鐵錘幫射手米查利安東尼奧有望發揮強隊殺手本色，以勝仗為倒戈的領隊莫耶斯吐烏氣，主勝去馬。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 自三月爆發新冠肺炎疫情以來，英超一直閉門作賽，今仗是首次重開觀眾席，允許二千名鐵錘幫球迷入場觀戰。韋斯咸後衞迪格蘭賴斯誓言，於鄉親父老面前打一場漂亮勝仗：「對於球迷重返球場，我們期待已久，主場對曼聯有二千名球迷打氣已很不錯，我們必定會打得較上仗贏維拉更好，爭取最後勝利。」 曼聯留力歐聯必中「錘」 鐵錘幫上輪主場2...
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過萬呎夾公仔樂園
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
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書展再延期 寫真女盡地一煲 34C劉子儀晒「湯碗胸」求畀Like
「港版林志玲」劉子儀（Kelly）原打算憑34C超立體上圍強攻今年書展推出寫真集，可惜爆發第四波疫情令書展再度延期至明年7月，Kelly明白健康最重要，趁住大家留家抗疫，她就聯同一樣今年出寫真的34D...
2020-12-05
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好好過日子——郵局
這是去郵局寄東西的時候想到的。 郵局叫郵政局，內地許多地方叫郵電局，因為郵局除了寄信寄包裹，還可以發電報和打長途電話。我小時候在上海，父母在廣西，有甚麼緊急的事情，就要去郵局發電報。 電報收費按字數算，三分錢一個字，所以發電報不能嚕囌，省得一字得一字，一定要用最少的字把事情說清楚。比如要通知對方接火車，想告訴對方哪一天坐哪一個班次的火車到哪裏。那就只發「X日X次抵X」。六個字，一角八分錢，對方收到，就會去火車站接人了。若是抵達了一個地方向家人報平安，電文只寫「安抵」，六分錢搞掂，如有餘錢，再加兩個字，變成「安抵勿念」，這就非常妥當了。我小時候常去郵局發這類電報，為了省錢，就...
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馬場浮世繪——三匹港隊馬昨試閘備戰
沙田馬場昨晨舉行四組泥地試閘，四匹下周日香港國際賽參賽馬均有報名出試，其中蔡廄「夏威夷」和「旺蝦王」一對，分別勝出第一組及第三組閘，而且走勢俱相當輕鬆，明顯為大賽作好準備。 另外「有理共想」在「旺蝦王」四個馬位之後得第三。至於「星州司令」在第一組居後過終點，其後更宣布退出香港盃，令該場國際一級賽只餘下八駒列陣。 馬場浮世繪
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