這是去郵局寄東西的時候想到的。 郵局叫郵政局，內地許多地方叫郵電局，因為郵局除了寄信寄包裹，還可以發電報和打長途電話。我小時候在上海，父母在廣西，有甚麼緊急的事情，就要去郵局發電報。 電報收費按字數算，三分錢一個字，所以發電報不能嚕囌，省得一字得一字，一定要用最少的字把事情說清楚。比如要通知對方接火車，想告訴對方哪一天坐哪一個班次的火車到哪裏。那就只發「X日X次抵X」。六個字，一角八分錢，對方收到，就會去火車站接人了。若是抵達了一個地方向家人報平安，電文只寫「安抵」，六分錢搞掂，如有餘錢，再加兩個字，變成「安抵勿念」，這就非常妥當了。我小時候常去郵局發這類電報，為了省錢，就...

2020-12-05