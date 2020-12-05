書展再延期 寫真女盡地一煲 34C劉子儀晒「湯碗胸」求畀Like

「港版林志玲」劉子儀（Kelly）原打算憑34C超立體上圍強攻今年書展推出寫真集，可惜爆發第四波疫情令書展再度延期至明年7月，Kelly明白健康最重要，趁住大家留家抗疫，她就聯同一樣今年出寫真的34D「翻版林嘉欣」江沁兒及網紅「翻版G.E.M.」怡暢（原名曾上游）齊齊大派福利，送上露出深坑事業線的泳衣寫真求注意及畀Like。



採訪：方騫平 攝影：李維隆



貌似林志玲，擁34C、24、34的劉子儀是美容公司CEO，同時亦係歌手、主持、演員及網紅。好多人覺得女人「波大無腦」，但貪靚的Kelly並唔認同：「做女人唔單止要注重外表，仲要有內涵同埋有生活品味，所以識多啲嘢好重要，呢個世界唔一定波大就冇腦嘅，大把波大有腦嘅人啦！」對於被指經常賣性感，她說：「我鍾意性感，女仔性感先至靚，但性感同色情唔好擺埋一齊囉！我身形都ok，最大目標同林志玲一樣，永遠Keep到身材咁好，又靚女又叻女，o依家每周去美容中心做3次機，仲會叫員工幫我做埋按摩。」



江沁兒靠直播月入十萬



曾經係舞台劇演員，o依家做緊直播網紅，34D「翻版林嘉欣」江沁兒（Eva）同樣「來勢胸胸」，被網民改花名做「大波妹子」（Double May）：「我唔係好鍾意呢個名，可能我比同齡女仔大咗（上圍）少少咁囉！不過都叫有優勢，多咗男仔約我出街，話畀錢我使，有啲甚至會留埋啲不雅嘢，但我一定會踢走佢。其實我唔使靠人，疫情下做帶貨同直播，可以搵到10萬蚊一個月，可能玩家成日喺屋企又冇乜娛樂，又唔鍾意睇電視，所以肯去課金，所以我可以自給自足。」



怡暢常去飯局好有市場



「翻版G.E.M.」怡暢（原名曾上游）上圍得32B，問到身材會唔會輸蝕咗啲？她信心十足話唔怕：「雖然上面就平咗少少，但唔會輸蝕，每種身材有自己market，都有人讚過我身形。我覺得自己對眼最吸引，好似識講嘢咁，所以都去過好多次公子飯局，都係一大班男仔想搵多啲女仔嚟搞吓氣氛，食吓飯咁啫，我唔介意對我有興趣嘅男仔送上包包、名錶、送車嚟追求我，因為呢啲係後生女應該享有嘅待遇，加上我自己啲條件都唔差囉，基本我要求男朋友聽晒我話，當我女皇咁錫。」