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爾冬陞三兄弟罕有同台 胡杏兒奪冠被老公催回家

2020-12-07 列印
■杏兒難得與爾冬陞、秦沛及姜大衛碰頭。
■胡杏兒贏冠軍後，感謝陳凱歌指導。
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　　胡杏兒花了四個月時間，參演內地節目《演員請就位2》，最終成為全場冠軍，她先感謝陳凱歌導演的教導，又指雖然壓力不小，但一切都值得！她說：「最初參與這個節目，沒想過可以走到這一步，8月就開始返內地隔離，整整四個月了，包括帶同細仔Ryan來到這裏，就算沒拿到任何獎項，已收穫很多！」老公李乘德即在社交網站留言祝賀，又催她返家，「老婆贏了……然後快一點和弟弟回家見我們。」

　　此外，身為《演員》指導及評判的導演爾冬陞，前晚邀得哥哥秦沛及姜大衛驚喜現身，三兄弟罕有同台。爾冬陞透露本來想在第40屆金像獎中才安排三兄弟同台，想不到被節目組搶走了第一次。

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