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與李麗珍爆不倫戀最哄動 Jacky Ma病逝終年59歲

2020-12-07 列印
■Jacky Ma（左二）探望呂方的女兒，當時已經十分瘦削。
■李麗珍否認曾與Jacky Ma發生性關係。
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　　曾與李麗珍爆不倫戀的星級髮型師馬桂燦（Jacky Ma），其髮型屋Headquarters Salon昨日在社交網公佈Jacky Ma經過兩年多的抗病路後，於12月3日下午在瑪麗醫院安詳離世，家人均陪伴在側，終年59歲。Jacky Ma擁有不少星級熟客，包括袁詠儀、張智霖及草蜢等。最為人津津樂道的，莫過於是Jacky太太李靜婷於04年踢爆丈夫與李麗珍的不倫戀，圖文並茂兼內容露骨！Jacky Ma曾揚言李麗珍是他的最愛，甘願為她離婚，但李麗珍則表示與Jacky從沒發生性關係。

　　其實2018年已盛傳Jacky患上胃癌，而他亦曾在社交網表示已切了整個胃，10月中他更抱病探望好友呂方的女兒，當時他已骨瘦如柴，令人唏噓！

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