兒生日願望冀疫情消失 陳茵媺讚無私小天使

陳豪、陳茵媺前晚為大仔Aiden慶祝7歲生日，茵媺更在社交網分享一家五口的溫馨合照，留言指Aiden在許願前問她生日願望是否會實現，陳茵媺答他「會」，當她以為Aiden是希望得到玩具時，Aiden卻許願疫情消失，每個人都可以外出，不會生病，令陳茵媺十分感動，她形容兒子是貼心的小天使，感謝上天讓她擁有這個不自私又為人着想的兒子，也感恩兒子選擇自己做守護他的媽媽。



至於甚少在社交網分享家庭生活的陳豪，也上載了Aiden剛出生時的相片，陳茵媺也忍不住留言指Aiden小時候是一個會在晚上偷走他位置的小天使。



