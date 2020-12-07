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兒生日願望冀疫情消失 陳茵媺讚無私小天使

2020-12-07 列印
■陳茵媺上載大仔生日派對的照片，十分溫馨。
■陳豪亦分享兒子出生時的照片。
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　　陳豪、陳茵媺前晚為大仔Aiden慶祝7歲生日，茵媺更在社交網分享一家五口的溫馨合照，留言指Aiden在許願前問她生日願望是否會實現，陳茵媺答他「會」，當她以為Aiden是希望得到玩具時，Aiden卻許願疫情消失，每個人都可以外出，不會生病，令陳茵媺十分感動，她形容兒子是貼心的小天使，感謝上天讓她擁有這個不自私又為人着想的兒子，也感恩兒子選擇自己做守護他的媽媽。

　　至於甚少在社交網分享家庭生活的陳豪，也上載了Aiden剛出生時的相片，陳茵媺也忍不住留言指Aiden小時候是一個會在晚上偷走他位置的小天使。

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