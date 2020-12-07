MAMA眾星除罩行紅氈 ﻿宋仲基﻿﻿四度任主持風騷現身﻿

韓國樂壇盛事《MAMA音樂頒獎禮》昨日舉行，由於疫情關係，大會並沒有安排觀眾入場。眾多紅歌手包括防彈少年團（BTS）、MAMAMOO、TWICE等均有出席，但在紅地氈上並沒戴上口罩，反而上台領獎時才戴上口罩。



由Mnet頻度舉行的《MAMA音樂頒獎禮》，多次來香港舉行，但今年受新冠肺炎疫情影響，只能留在韓國舉行，並以無觀眾形式舉行。雖然韓國近日疫情再度嚴峻，但在紅地氈上眾歌手都沒有戴口罩。今年司儀再由人氣男星宋仲基擔任，他已是第四次擔任《MAMA》主持，他亦有現身紅地氈，去年與宋慧喬離婚的他，昨日神采飛揚，在紅地氈上不停向鏡頭風騷打招呼，露出燦爛笑容。



為頒獎禮打頭陣表演的，有男團SHINee成員泰民，還有女歌手Jessi及MAMAMOO成員華莎。到頒獎時眾歌手才戴口罩上台領獎，而每位歌手離開舞台後，都立即有工作人員噴消毒劑，防疫工夫做足。大會先頒發最佳男新人獎，由男團Treasure奪得；女新人獎則由Weeekly奪得。紅爆全球的BTS亦先拔頭籌，奪得最佳男團舞蹈表演獎，成員SUGA因舊患要接受手術，缺席頒獎禮，其後當BTS再獲最佳專輯獎，成員在台上打電話給未能出席的SUGA。



在頒發全球樂迷投票的「全球之選十大歌手」時，主持人宋仲基表示今年約有五億票，是去年的兩倍，證明K-Pop有更多人支持。獲獎的歌手包括NCT、Treasure、TXT、GOT7、ATEEZ、SEVENTEEN、MAMAMOO、TWICE、BTS及BLACKPINK。TWICE台灣成員子瑜以國語表示未能直接見到fans感可惜，希望疫情可以快點過去，再與大家見面。女星IU亦得到最佳OST歌曲等三獎項，但她未能出席，只透過錄影片段致謝。大會亦頒發了多個亞洲歌手獎，香港女歌手G.E.M.亦有份。



