「仁美」總動員性感影月曆 莊韻澄拋35E巨乳「胸」贏亞姐

慈善團體「仁美清叙」早前於亞視大埔總台拍攝2021年月曆，主席程瑤（Donna）、張珮汶（前名張家瑩）、 2018年亞姐港區冠軍梁雪瑤（Sheryl）等，紛紛以性感低胸晚裝上陣，去年獲Donna招攬入會做慈善的莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）也有參與，當中以Sports bra力谷4吋事業線的Xenia和中越混血落選亞姐蘇雙兒最性感。對於選亞姐，曾奪2013年香港珠寶小姐季軍的Xenia解釋：「細個媽咪想我去選美，但因為手臂有疤冇自信，選珠寶小姐唔使着泳衣先參加。」又謂4、5年前也曾獲羅霖邀請選亞姐，不過仍未Ready，最終為免獻醜而婉拒。撰文：黎寶倫



攝影：譚壹致



當日眾「仁美」成員在程瑤率領下，以華麗、運動、牛仔Look拍攝2021年慈善月曆，她表示今年是充滿挑戰性的一年，見社會氣氛沮喪，故希望透過每月靚相向港人發放正能量。此次拍攝，除了出爐冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍和季軍高文君外，上月才升呢人妻的非亞姐「仁美」成員Xenia亦拋巨胸參與，問造型可需獲老公批准？她說：「出街要！佢會要求換件唔好咁性感嘅，最好簡單着T-shirt，唔好見到事業線，但做嘢佢就唔係好管我，我做嘢就聽你哋話，唔使做嘢就聽晒老公話囉。」又指疫情關係冇得度蜜月，故現時常留家中努力「造人」，希望明年成功生B。



聖誕慈善音樂會



去年2月誕下愛女Alexa的張珮汶，因疫情嚴峻而減少「出關」，她直言做媽咪後特別緊張，「始終小朋友仲細，各樣嘢都會謹慎啲，但香港人意識都高，只要勤洗手、戴口罩，做晒可以做嘅嘢就唔好擔心太多。」談到超低胸造型很性感，她笑稱是一年一度的盛事，加上為慈善就無所謂。此外，Donna又透露將於聖誕節在網上舉辦加、港慈善籌款音樂會，她說：「希望帶畀大家一個開心、溫暖嘅聖誕，唔好俾疫情影響呢個重要嘅Family節日。」屆時除了「仁美」成員獻唱聖誕歌外，早前踩入樂壇的梁雪瑤及其他歌手也會參與，問想跟哪位前輩合作？Sheryl說：「無所謂，上次亞姐決賽Donna都有邀請蘇永康嚟音樂會，希望有機會合唱啦。」