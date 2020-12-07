攝影：譚壹致
當日眾「仁美」成員在程瑤率領下，以華麗、運動、牛仔Look拍攝2021年慈善月曆，她表示今年是充滿挑戰性的一年，見社會氣氛沮喪，故希望透過每月靚相向港人發放正能量。此次拍攝，除了出爐冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍和季軍高文君外，上月才升呢人妻的非亞姐「仁美」成員Xenia亦拋巨胸參與，問造型可需獲老公批准？她說：「出街要！佢會要求換件唔好咁性感嘅，最好簡單着T-shirt，唔好見到事業線，但做嘢佢就唔係好管我，我做嘢就聽你哋話，唔使做嘢就聽晒老公話囉。」又指疫情關係冇得度蜜月，故現時常留家中努力「造人」，希望明年成功生B。
聖誕慈善音樂會
去年2月誕下愛女Alexa的張珮汶，因疫情嚴峻而減少「出關」，她直言做媽咪後特別緊張，「始終小朋友仲細，各樣嘢都會謹慎啲，但香港人意識都高，只要勤洗手、戴口罩，做晒可以做嘅嘢就唔好擔心太多。」談到超低胸造型很性感，她笑稱是一年一度的盛事，加上為慈善就無所謂。此外，Donna又透露將於聖誕節在網上舉辦加、港慈善籌款音樂會，她說：「希望帶畀大家一個開心、溫暖嘅聖誕，唔好俾疫情影響呢個重要嘅Family節日。」屆時除了「仁美」成員獻唱聖誕歌外，早前踩入樂壇的梁雪瑤及其他歌手也會參與，問想跟哪位前輩合作？Sheryl說：「無所謂，上次亞姐決賽Donna都有邀請蘇永康嚟音樂會，希望有機會合唱啦。」