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BTS狂掃八獎威盡MAMA

2020-12-08 列印
■BTS發威，在MAMA奪下八個大獎。
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　　韓國音樂界盛事《MAMA音樂頒獎禮》前晚舉行，近年紅爆全球，更打上美國Billboard冠軍的男團防彈少年團（BTS）連掃八獎成為大贏家，囊括四大獎項包括「年度歌手」、「年度歌曲」、「年度專輯」、「年度全球偶像」等。在狂掃八獎之後，成員都在官方社交網向fans致謝，Jimin與RM更拍下有趣的賣萌照。由於成員SUGA左肩部位關節舊患復發，前晚並沒有現身，令BTS未能齊人領獎，但大會利用了投影技術，令SUGA現身舞台，與隊友一齊演出，帶來驚喜。

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