  • 2020年12月8日 星期二
  • 18º
  • 68%
熱門： 新冠肺炎疫苗葵盛西邨中大楊子雋

日報新聞 > 娛樂

陳宛蔚撰文悼念錢國偉

2020-12-08 列印
■陳宛蔚上載與Wilson的合照，撰文悼念亡夫。
Previous Next

　　金牌監製錢國偉（Wilson）於10月底因胰臟癌病逝，終年59歲，今在沙田大圍寶福紀念館設靈。遺孀陳宛蔚昨在社交網以英文撰文悼念Wilson，她先感謝亡夫給她所有快樂的時光，當中包括瘋狂的爭拗、無限量的支持，以及無盡的愛，「你已經做到最好了，你過了充分的人生，你是我的英雄！你是我遇過最好的人，我很想念你，大派對即將來臨，雖然難以面對，但我會堅強，帶着你的精神和教過我的一切，我已準備好跟你告別後繼續生活下去，永遠愛你！」言詞懇切。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd