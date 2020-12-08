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張曦雯揀完禮物問男友攞錢

2020-12-08 列印
■張曦雯聖誕最想打機與瞓覺。
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　　張曦雯（Kelly）、張振朗、蔡思貝等昨日宣傳劇集《踩過界II》，Kelly被問到聖誕節會否與男友過？她期待放假打機及休息，男友聽到即表示瞓覺都會陪住她。她笑言收過男友送粉紅色限量手袋作聖誕禮物，但自己一次都未用，自此雙方習慣買禮物會先問過對方想要甚麼，好似最近銀包爛了，她揀完後問男友攞錢當作禮物，每日用時都會想到男友好Sweet。

　　另外，振朗與思貝酒後亂性牀戲日前播出，他笑言外界反應轟烈，更形容咀嘴一幕嘔心。

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