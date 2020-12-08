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林盛斌讚麥明詩有眼光

2020-12-08 列印
■林盛斌與劉珮玥即場考一眾參賽者。
林盛斌讚麥明詩有眼光
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　　無線舉行《衝上雲宵大選》招攬航空從業員加入藝人行列，昨晚網上直播面試，早前亮相《#後生仔傾吓偈》被爆是麥明詩緋聞男友的機師盛勁為（Keith）亦有參賽，他不介意傳緋聞，但否認和麥明詩拍拖，現時沒女友。另外，李傑志（Brian）曾是四人男子組合SQUARE的成員，本身與大會司儀林盛斌（Bob）是好友，而林盛斌指兩位機師都好突出，當知道Keith就是麥明詩緋聞男友後，大讚她有眼光。

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