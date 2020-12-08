電影安全煞科 豪請8圍慰勞宴 鄭伊健走出老友離世悲痛 笑晒任影

2020年不少名人紅星相繼離世，一個多月前因胰臟癌病逝的金牌監製錢國偉（Wilson）於今晚假沙田寶福紀念館設靈，翌日舉殯，跟他識於微時的鄭伊健、錢嘉樂、林曉峰等將擔任治喪委員會成員。雖然好兄弟「先行一步」，但伊健與同樣痛失小師弟黃鴻升的任賢齊（小齊）都好專業地完成由范振鋒監製的新片《大Project》。日前電影在疫情下安全煞科，伊健和小齊便跟一眾台前幕後到尖沙咀食北京菜慶祝，據知全場筵開8圍，由伊健埋單，席間見他滿場飛，跟大家笑晒狂影大合照，相信心情已平復好多。



採訪：張詠森、譚壹致



鄭伊健與錢國偉相識於TVB兒童節目《430穿梭機》，自始合作無間，2015年Wilson與陳宛蔚結婚，伊健更擔任兄弟團。直至Wilson患胰臟癌，有傳伊健出錢又出力，除仗義資助醫藥費還介紹名醫給好友，可惜Wilson於10月27日不敵癌魔病逝。上月初公開亮相時，伊健談起故友也表現豁達，自言會以樂觀態度面對，相隔多時，早前晚上約7點半，《頭條日報》記者就發現他與任賢齊、潘燦良等現身赫德道泰豐廔，原來當晚是電影《大Project》劇組食煞科飯，據知當晚由伊健自掏荷包請客，非常闊綽！



伊健係《造星III》粉絲



當晚，出名冇架子的伊健大部分時間都掛住Social，他走勻幾圍枱跟眾人傾到哈哈大笑，個個仲爭住向他「集郵」，無論搭膊定Selfie，伊健都有求必應，o氹到後生仔和年長一輩都好開心。同場的《全民造星III》參賽者李浩軒和Buber（麥詠楠）也有跟伊健交流，前者更於IG貼出合照並搞笑留言：「同你哋拍戲好開心，無咩壓力，（伊健）搞笑幽默超級Nice~~不過我絕對唔會同花姐講你有追睇全民造星㗎。」至於小齊就與一班幕後傾到好開心，全程企住講多過坐喺度食，大夥兒玩到9點多陸續散去，小齊亦於10時許先行離開。而伊健則留守到最後約11點離開，落樓後途經一間酒吧，剛好遇着下半場繼續飲的工作人員，伊健吹多兩句水便Nice爆跟大家揮手道別，然後在司機及兩名友人陪同下乘七人車回家。