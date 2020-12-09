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服務TVB 20年 陳豪：咩都乾晒

2020-12-09 列印
■陳豪慨歎轉眼就過了20年。
■陳庭欣與翟威廉齊受訪。
■無線舉行頒獎禮表揚長期服務及傑出員工。
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　　無線（TVB）長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮昨日舉行，陳豪、陳山聰、歐瑞偉、陳百祥（阿叻）、陳庭欣、張秀文等均有出席。阿叻透露昨日是他的舊曆生日，又提到看着樂易玲入行兼與鍾鎮濤拍拖，又稱：「余詠珊直頭我請你返嚟啦！」

　　陳豪笑言眨眼服務TVB 20年，當年由電影轉投電視時是黃毛小子、乳臭未乾。問到最大收穫是否娶到太太陳茵媺？他笑說：「係啦！所以話我乳臭未乾到o依家咩都乾晒！」

　　最新一期《東周刊》直擊報道陳庭欣瞞男友跟舊緋聞男友翟威廉密會，兩人昨日齊受訪，稱是因羅浩銘在台慶夜抽到5萬元，按群組規定要請食飯，陳庭欣笑道：「所以我懷疑係羅浩銘放風畀記者，可以慳番啲錢。」她的男友亦知當日的聚會。

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